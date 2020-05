Kostenbesparing op de werkvloer, uitstel van betaling bij de Belastingdienst en een tegemoetkoming in de loonkosten. Met deze ‘coronamaatregelen’ biedt Resato International in Assen de verwachte omzetdip het hoofd. Optimisme voert desondanks de boventoon, want die duurzame waterstofmaatschappij komt er. ,,We zetten alles op alles om gekwalificeerd personeel te behouden.’’

De ‘intelligente lockdown’ houdt volgens Ton Driessen, mede-eigenaar en directeur van Resato International, nog wel een poosje aan. ,,We houden rekening met eind oktober.’’ Hij hoopt dat straks de Nederlandse aanpak een van testen en isoleren wordt, zodat gezonde mensen aan het werk kunnen. ,,Anders zie ik het somber in.’’ Innovatiecluster Drachten kan volgens hem de stem van de maakindustrie in Noord-Nederland laten horen. Zodat straks na de crisis de draad op een of andere manier weer snel kan worden opgepakt. ,,We zijn nog bezig met het opvangen van de eerste klap. Zodra we grip krijgen op deze crisis, zullen we onze toekomstplannen hierop aanpassen. Dat betekent krachten bundelen, elkaar helpen en van elkaar leren.’’

Oplossingskracht

Juist in deze tijd vindt Driessen de samenwerking met de Noordelijke hightechbedrijven waardevol. ,,We hebben allemaal een verschillende snelheid. Waar de een behoefte heeft, heeft de ander een aanbod. Ik zou niets zo erg vinden als dat we straks gekwalificeerd personeel kwijtraken. Hierover zullen we moeten praten hoe we dit gaan oplossen. Ook met instanties om ons heen.’’ Driessen doelt op de lokale overheden waar hij zeker in deze tijd wat extra’s van verwacht. ,,De crisis brengt mensen dichterbij elkaar. De oplossingskracht die hierdoor ontstaat moeten we als samenwerkende bedrijven benutten, ook samen met lokale overheden en de onderwijsinstellingen.’’

Aanvalsplan

Dit samenspel organiseert Driessen ook intern. Niet alleen het management, maar het voltallige personeel is betrokken bij de crisisaanpak. ,,Samen met de ondernemingsraad hebben we een ‘aanvalsplan’ opgesteld om kosten te besparen.’’ En met succes. Tientallen ideeën liggen inmiddels op tafel. ,,Zo hebben we de woon-werkvergoeding geschrapt voor mensen die thuiswerken. Marketingkosten schroeven we terug, omdat beurzen niet doorgaan. En omdat niemand nog reist neemt als vanzelf de totale som aan reiskosten af.’’ Tot aan de corona-uitbraak maakt de hogedrukspecialist een forse groei door. Nu deze groei niet doorzet betekent dit dat we feitelijk een overschot aan personeel hebben. ,,Van wie het flexibele contract afloopt moeten we mogelijk afscheid nemen. Dat is echt spijtig, want we hebben nu een goed team.’’

De maatregelen zijn nodig omdat vooral de ‘traditionele business’ volgens Driessen flink afneemt. ,,Hoge druk is gerelateerd aan olie en gas. Dat gaat nu moeilijk vanwege de lage olieprijs. Veel bedrijven reduceren hun kosten wat leidt tot investeringstops en afname in de olie- en gasbusiness.’’ Driessen heeft hier nog geen goed beeld van. ,,Hoe lang dit gaat duren? Geen idee. Dat dit ons raakt, daar ben ik niet optimistisch over.’’ De productie van waterstraalmachines voor het MKB laat een ander beeld zien. ,,Het midden en kleinbedrijf werkt goed door, dat merken we aan onze onderhoudsafdeling. Maar op nieuwe investeringen verwacht ik wel een halt. Iedereen zit een beetje op zijn handen, te wachten op wat komen gaat. De recessie die voorspelt wordt gaat zeker invloed hebben op de vraag naar onze waterstraalmachines.’’

Waterstof

In de vorige crisis heeft Driessen geleerd niet alleen afhankelijk te zijn van olie, gas en waterstraalsnijdtechniek. Kennis van hogedruk moest ook ingezet worden in een andere markt. Die is gevonden in de opkomende oplossingen voor waterstof en mobiliteit. ,,Het is nog een kleine markt die in ontwikkeling is, maar we doen het goed. In Nederland kent iedereen ons als het gaat om waterstof voor mobiliteit. We hebben een goed eerste kwartaal gedraaid en er is veel werk. Als deze business straks weer stroomt, gaat het écht los.’’ De forse investering in waterstof geeft Driessen op de korte termijn een bedrijfseconomische uitdaging. ,,Omdat we groei zien aankomen hebben we veel extra mensen aangenomen. Nu is het zaak om dit bedrijfsonderdeel goed te managen.’’ Gelukkig zijn de signalen positief. ,,Minister Wiebes van Economische Zaken heeft gezegd absoluut te willen doorpakken met de productie van groene waterstof. De snelle groei die we doormaakten zie ik dan ook zeker weer opgepakt worden.’’

Bezem

Ondertussen werkt het voltallige kantoorpersoneel thuis en zijn de hygiëneregels en voldoende afstand houden in de productiehal gemakkelijk na te leven. ,,We hebben meer dan voldoende ruimte. En met spoed hebben we gezorgd dat iedereen thuis kan werken. Sommige medewerkers hebben zelfs hun zware desktopcomputer met scherm en bureaustoel mee naar huis. Alles wat nodig is om je werk thuis goed te kunnen doen.’’ Natuurlijk ondervinden vooral de productiemedewerkers wel hinder. Bijvoorbeeld als ze hulp vragen aan elkaar. ,,Je kunt niet meer met twee mensen tegelijk aan een machine sleutelen. Dat is echt wel even wennen. En samen gebogen staan over een kaart of instructie is er ook niet meer bij.’’ Op een ludieke manier wordt iedereen gemotiveerd om zich te houden aan de nieuwe omgangsregels. ,,We hebben 20 zogenaamde ‘distance units’ geplaatst met daarin een bezemsteel van 1.20 meter. Als je die met uitgestrekte arm vastpakt weet je zeker dat je ruim anderhalve meter afstand houdt. Het is een geintje, maar het werkt wel.’’