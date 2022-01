Tom Broeksema is per 1 januari bij Masévon gestart als Commercieel Directeur. Broeksema is verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten binnen Masévon met als doel verdere ontwikkeling van nieuwe markten voor verdere marktspreiding. ‘Wij zijn erg content met de komst van Tom. Zijn kennis en ervaring is van grote waarde in het verder ontwikkelen van onze focus markten’, aldus Niek Mustert, Managing Director Masévon. Broeksema is afkomstig van Mogema (onderdeel van Aalberts) waar hij Manager Sales & Marketing was.