Matas, leverancier van pcba’s, heeft Toine van den Oetelaar aangetrokken als Chief Marketing Officer (CMO). Hij zal per 19 oktober starten en is in zijn functie verantwoordelijk voor de volledige Marketing en Sales strategie van Matas. Zijn belangrijkste doelstelling is om de groei die het bedrijf momenteel doormaakt verder te versterken. Daarnaast zal hij in zijn functie onder andere verantwoordelijk zijn voor de strategie van diensten, het merk, de vraagontwikkeling, communicatie, technologie-allianties en algemene go-to-market van Matas.

Toine heeft meer dan 20 jaar ervaring en heeft zich via diverse functies bewezen als commercieel strateeg. Door deze kennis en ervaring, in combinatie met een no nonsens aanpak, wordt geacht dat hij een belangrijke bijdrage zal gaan leveren aan de commerciële ambities van Matas en de groei richting Industrie 4.0.

Guido Bergman, DGA en Chief Executive Officer bij Matas: “Matas is de afgelopen jaren enorm gegroeid, wij zijn daarom ook zeer verheugd Toine als CMO te verwelkomen. Zijn ervaring zal ons helpen om deze groeilijn door te zetten en onze ambities te verwezenlijken. Wij willen de nieuwe Coolbleu of Bol.com van de EMS wereld worden”.

Toine van den Oetelaar: “Matas heeft een indrukwekkend ontwikkeling doorgemaakt, ze zijn in staat om de klantvragen structureel op te lossen door haar hoge mate geautomatiseerde bedrijfsprocessen. Ik ben enorm trots om Matas 4.0 uit te mogen rollen.”