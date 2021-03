Exact treedt toe tot het Smart Connected Supplier Network (SCSN) als Service Provider. Hierdoor kunnen klanten van Exact Online automatisch bestellingen uitwisselen met andere aangesloten partijen op het netwerk, ongeacht het ERP-systeem dat zij gebruiken. De Delftse softwareleverancier is vanaf het begin nauw betrokken bij het initiatief, en ook de eerste ERP-aanbieder die zich aansluit op het SCSN.

Het SCSN faciliteert een gestandaardiseerde uitwisseling van digitale gegevens tussen partijen, in een veilige infrastructuur. Door deze automatiseringstap hoeven bestellingen niet meer handmatig te worden ingevoerd. Dit bespaart bedrijven tijd bij het doen van de administratie. Het netwerk verkort op die manier levertijden, en voorkomt bovendien fouten die bij handmatig mensenwerk kunnen ontstaan. Op die manier kan een dergelijke automatisering in de supply chain tot 8 procent meer omzet en 7 procent minder kosten leiden.

Veilige omgeving

Het SCSN draait op de architectuur van de International Data Spaces Association (IDSA), waarbij de uitwisseling van berichten tussen klant en leverancier plaatsvindt op basis van veilige internetprotocollen. Hierbij worden berichten onderweg niet opgeslagen. Meer traditionele platforms werken vaak met koppelingen tussen partners die handmatig gemaakt moeten worden: een tijdrovende klus die met het SCSN verleden tijd is.

Eerste aansluitingen bij klanten

Exact is bezig om de eerste klanten aan te sluiten op het SCSN. Na deze eerste gecontroleerde release biedt de Delftse softwareleverancier de dienst de komende kwartalen aan bij de andere gebruikers van Exact Online.

Remco Kroes, Product Marketing Manager bij Exact: “De standaard van het SCSN zorgt voor een enorme efficiëntieslag in de markt. Het biedt een soort adresboek en een infrastructuur die communicatie mogelijk maakt, in een format waar alle betrokken partijen mee kunnen werken. We zagen direct hoe dit netwerk onze klanten veel tijd en moeite kan besparen, en daarom zijn we er trots op ons al vroeg bij dit initiatief aan te sluiten.” Pieter Hamans, Commercial Product Manager bij Exact: “Het netwerk maakt het mogelijk ook buiten je eigen muren verbindingen te vormen met andere partijen. Via internet kunnen organisaties de hele keten te automatiseren en digitaliseren. Door samenwerking met onze klanten, maar ook met hun leveranciers, transporteurs en betrokken instanties te automatiseren, creëren we meerwaarde voor elke schakel in de keten.”