De batterijindustrie heeft een enorme innovatie en investering meegemaakt, waarbij de vraag vooral afkomstig is van elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. De vraag van de markt naar 1.500 GWh in 2030 wijst op een enorm potentieel aan batterijen.

Een ander gebied van de batterijinnovatie kwam in eerste instantie voort uit de technologische vooruitgang, waarbij de nadruk lag op de volgende aspecten:

– Dikte: ultradunne accu’s met een aanzienlijke dikte en gewichtsvermindering,

– Mechanische eigenschappen: flexibele, oprolbare en buigzame batterijen met verschillende vormfactoren,

– Fabricagemethode: in tegenstelling tot de traditionele coating- en wikkel/stapeltechnieken, kunnen de batterijen vooral door de drukmethode worden gemaakt.

Deze minder competitieve, minder volwassen industrie heeft het lange tijd moeilijk gehad, met reuzen als Apple, LG, Samsung die zich in het water hebben gestort, maar later om verschillende redenen erg stil zijn geworden. Vroege spelers hebben de frustratie ervaren door met een hamer op zoek te gaan naar spijkers.

Anders dan bij toepassing in elektrische voertuigen zijn dunne-film, flexibele en geprinte batterijen vooral gericht op consumentenapparatuur en bevinden ze zich in het relatief vroege stadium van adoptie. Met hogere kosten/prijzen, een ongekende toeleveringsketen, een beperkte marktvraag en de ontwikkeling van technologieën moeten dunne-film, flexibele en geprinte batterijen vanuit verschillende hoeken worden bekeken in vergelijking met de batterijen die voor elektrische voertuigen worden gebruikt.

In de loop van tien jaar van ontwikkeling maakt deze industrie geleidelijk aan een overgang mee van de technologische push naar de market pull. IDTechEx volgt de vooruitgang op dit gebied sinds 2014 en volgens het rapport “Flexible, Printed and Thin Film Batteries 2020-2030” zal de markt voor dergelijke batterijen groeien tot 500 miljoen dollar in 2030.

Aan de ene kant zijn de technologische benaderingen voor dit gebied volwassener geworden. Dit betekent dat de beschikbare technologieën op de markt in verschillende categorieën kunnen worden ingedeeld, wat voorspelbare prestaties oplevert. Dit betekent ook dat de individuele technologiecategorie zijn specificatiebereik heeft en geschikt is voor markten met zijn mogelijkheden en beperkingen.

Aan de andere kant vereist de ontwikkeling van dunnefilm-, flexibele en geprinte batterijen voor de doelmarkten de laatste stukstroombronnen. Hoewel de toepassingen voor smartcards, RFID, interactieve media, speelgoed, spellen, kaarten en slimme verpakkingen al eeuwenlang bestaan, maakt de groei in de gezondheids-, fitness-, cosmetica- en medische sector, wearables, smartphones en professionele toepassingen verdere innovaties door en is men dus op zoek naar nieuwe soorten stroomoplossingen.

Met een hoger niveau van adoptie en massaproductie is specialisatie gemakkelijk te realiseren in de toeleveringsketen van elektrische voertuigen. Accuverkopers richten zich vooral op de productie als toeleveranciers van elektrische voertuigen. Dit niveau van segmentatie is echter nog steeds moeilijk voor dunne-film, flexibele en geprinte batterijen. Daarom zijn de succesvolle spelers in deze sector ook sterk betrokken bij de ontwikkeling van het eindproduct. Er zijn ook meer bedrijfsmodellen beschikbaar. De sleutel tot succes voor dunne, flexibele en geprinte batterijen is het richten van de juiste toepassingen, gebaseerd op de mogelijkheden en beperkingen van de batterij. Op dit moment is het ook belangrijk om in de toeleveringsketen naar beneden te gaan.

Om een beter inzicht te krijgen in de technologieën, markten, spelers, mogelijkheden, uitdagingen en commercialisering van dunne, flexibele en gedrukte batterijen, verwijzen we naar het IDTechEx-rapport, “Flexible, Printed and Thin Film Batteries 2020-2030”.