TOBROCO-GIANT is de fabrikant van de GIANT machines en aanbouwdelen. Ontworpen en configure-to-order (CTO) gebouwd in de fabriek in Oisterwijk. Er zijn ambitieuze doelstellingen voor groei, maar om deze te realiseren zal er beter en slimmer samengewerkt moeten worden met leveranciers.

Kernwoorden hierbij zijn: Standaardisatie, real time communicatie, focus op uitzonderingen en digitalisering van processen.

Concreet heeft de digitalisering van de inkoop en supply chain de volgende doelstellingen:

Groei mogelijk blijven maken (units per week), er zijn nu te veel handelingen door te veel mensen en de communicatie met leveranciers is te ongestructureerd

Automatiseren van de operationele inkoopprocessen, voorkomen van overbodige handmatige inkoopadministratie (heel veel emails) en deze medewerkers inzetten voor hoogwaardiger werk

Communicatie met leveranciers verbeteren zodat de leverbetrouwbaarheid omhoog gaat en er minder fouten gemaakt worden

Meer inzage krijgen in uitzonderingen en potentiële risico’s zodat de productie voorspelbaarder wordt en de marges verbeteren

Het Tradecloud supply chain platform zal ingezet worden om deze doelstellingen te realiseren.

De focus ligt op een snelle integratie met 10 key leveranciers. De informatie en ervaring die daarmee wordt opgedaan zal worden gebruikt voor de aansluiting van de overige leveranciers en het verder verbeteren van processen in een latere fase. Functioneel gezien ligt de focus op het proces voor het versturen van forecasts en orders aan leveranciers en het ontvangen van forecastbevestigingen van leveranciers. Leveranciers kunnen orderregels online bevestigen en dit wordt volledig automatisch verwerkt in het ERP systeem (ISAH), inclusief workflow om afwijkingen op aantal, datum, prijs in één keer goed, of af, te keuren.

Daarnaast wordt alle communicatie tussen klant en leverancier centraal en ‘in context’ vastgelegd (ipv ongestructureerde emails) en is er de mogelijkheid tot het delen van tekeningen en specificaties.

“Wij zijn trots dat we weer zo’n mooie naam uit de Nederlandse maakindustrie mogen toevoegen aan onze klanten. Tobroco past perfect binnen onze focus op snel groeiende industriële bedrijven en/of groothandels die behoefte hebben aan een supply chain die sneller kan gaan omgaan met veranderingen en tegelijk operationele processen zoveel mogelijk willen automatiseren.” zegt Tonnis de Boer, Directeur bij Tradecloud.

Tradecloud is het leidende supply chain platform voor de industrie en handel. Inkopers en leveranciers vertrouwen op Tradecloud om kosten te besparen en sneller te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het platform biedt o.a. functionaliteit voor orders, leveringen, real time chat, AI gebaseerde workflow en het delen van specificaties. Het snelgroeiende netwerk verbindt duizenden inkopers en leveranciers uit de industrie en groothandel.

In tegenstelling tot traditionele software zijn de implementatietijden kort, de abonnementskosten per maand op basis van gebruik en is het aansluiten van leveranciers snel en eenvoudig.

Gebruikers zijn o.a. Damen Shipyards, HBM, Eichholtz, Gazelle, Alfen laadpalen, Moba, Nooteboom Trailers, Van Raam, Quooker, ERIKS en vele anderen.