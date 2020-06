De schouders eronder, flexibiliteit en intensief samenwerken zijn kernwaarden die synoniem staan voor de bedrijfsvoering van TOBROCO-GIANT. Het zegt veel dat juist in deze periode de productie is doorgegaan en de 25.000ste machine van de band gerold is. Deze mijlpaal had niet tot stand kunnen komen zonder deze waarden en de betrokkenheid van medewerkers, dealers en leveranciers. Normaal gesproken zou dit uitgebreid gevierd worden, maar gezien de omstandigheden wordt hier op een later moment bij stil gestaan.

De vijfentwintig duizendste machine is een elektrische G2200E X-TRA en werd afgelopen week geproduceerd in Oisterwijk. Dat het een elektrische machine betrof is niet vreemd aangezien de vraag naar elektrische wielladers alleen maar toeneemt. De G2200E X-TRA is een speciale editie met een unieke kleurstelling en werd overhandigd aan E-Den Hartog. Een nieuwe onderneming van GIANT dealer Den Hartog Bouwmateriaal, welke speciaal gericht is op de verkoop en het onderhoud van elektrische machines.

20 jaar wielladers bouwen

TOBROCO-GIANT heeft er 20 jaar over gedaan om deze mijlpaal te bereiken. Na de oprichting in 1996, werd in 2001 de eerste wiellader gebouwd. In de eerste jaren waren het nog beperkte aantallen, maar vanaf 2003 werd er opgeschaald. De productie verhuisde van een tent in Haaren naar een bedrijfspand in Oisterwijk. Door het uitbreiden van het aantal modellen en de toevoeging van telescoopladers en verreikers aan het productgamma werd in 2014 de 10.000ste machine gebouwd.

De jaren daarna werd het dealernetwerk verder uitgebreid tot 580 dealers in 50 landen en een eigen verkoopkantoor geopend in Amerika. Samen met de hoge vraag naar de multifunctionele GIANT machines heeft dit ertoe geleid dat er in de afgelopen zes jaar nog eens 15.000 machines gebouwd zijn. Een aantal wat alleen maar sneller op zal lopen door de investeringen die zijn gedaan in het uitbreiden van de productie en een nieuw magazijn. Eind dit jaar wordt 8.000 m2 aan productie en het hoogbouwmagazijn in gebruik genomen. Deze uitbreiding geeft de mogelijkheid om grotere machines te kunnen bouwen en is erop gericht om in 2025 de productie meer als te verdubbelen ten opzicht van dit jaar. Het doel is om in dat jaar 8.750 machines te bouwen.

De investeringen vinden echter niet alleen plaats in Nederland. Ook in Hongarije wordt de fabriek voorbereid op de groei van de komende jaren. In Eger worden de frames vervaardigd, waarna ze naar Nederland komen om gespoten te worden en de productie in gaan. Daarnaast worden hier, sinds de start in 2013, de aanbouwdelen geproduceerd. De fabriek is uitgebreid met 2.000 m2 aan productieruimte en er is geïnvesteerd in twee lasrobots, lasersnijders en kantbanken.

De toekomst is elektrisch

De G2200E en G2200E X-TRA zijn wielladers in de 2,2 ton klasse en de eerste elektrische machines die TOBROCO-GIANT bouwt. Gezien de vraag naar compact elektrisch materieel is het een trend die niet meer te stoppen is. Directeur Toine Brock: “Wij verwachten dat over enige tijd de helft van het aantal compacte machines elektrisch zal zijn. Op dit moment gaan de meeste machines naar landen als Nederland, Noorwegen, Denemarken en Zweden. Maar we zien in steeds meer landen dat er strengere regels komen op het gebied van uitstoot. Het is wachten op Europese richtlijnen.”

“Onze klanten vragen specifiek om elektrische machines en daarom willen wij op termijn van iedere GIANT een dieselversie en elektrische variant beschikbaar hebben. Ik verwacht dat in 2025 minimaal 40 procent van onze productie uit elektrische (telescopische) wielladers bestaat. Daarnaast kunnen klanten op termijn een elektrische skidsteer en verreiker verwachten.”

“Dit jaar starten we met de ontwikkeling van elektrische machines in de klasse van 1,5, 2,5 en 3,5 ton. Met Jungheinrich hebben wij mondiale en betrouwbare partner gevonden met kennis van zaken als het gaat om het ontwikkelen van elektrische machines. Zij leveren de elektromotoren en het accupakket en de hardware en software wordt in eigen huis ontwikkeld. Dit geeft ons de kans om het beste van twee werelden te combineren en machines te ontwikkelen die zorgen voor lage gebruikskosten en een hoge werksnelheid.