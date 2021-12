TNO start een pilotlijn voor pv-halffabrikaten op Brainport Industries Campus (BIC). Met behulp van deze halffabrikaten worden diverse zonneproducten in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld en geproduceerd. De pilotlijn levert rollen of sheets met fotovoltaisch materiaal, die een fabrikant vervolgens kan verwerken in bijvoorbeeld geveldelen of dakpannen.

Volgens Peter Toonssen, business developer bij TNO, krijgt zijn team op BIC de ruimte en de voorzieningen die passen bij de mechanische productielijn die nodig is voor de doorontwikkeling van de zonneproducten. “We kunnen hier zowel de ontwikkeling en pilotproductie laten plaatsvinden, als bezoekers ontvangen en kantooractiviteiten ontplooien. Ideaal voor het stadium waarin onze groep zich momenteel bevindt.”

TNO richt zich op onder meer op zonne-energie in de breedste zin van het woord. Er zijn twee vestigingen die hier onderzoek naar doen, in Petten en Eindhoven. Een deel van het Eindhovense team, dat werkt vanuit Solliance op de High Tech Campus, zal in 2022 werkzaam zijn op BIC. Er is nu al randapparatuur geplaatst, halverwege het jaar komt daar dan de complete inrichting bij.

Flexibel

Peter Toonssen: “TNO ontwikkelt samen met partners innovaties. Zodra deze marktrijp zijn kunnen wij bestaande bedrijven helpen bij de uitvoering van de eerste fase van hun productieproces. Daarnaast ontstaan er vanuit TNO-activiteiten geregeld spinoffs die zelfstandig verder gaan.” Beide opties zijn voor de nieuwe productielijn in beeld, zegt Toonssen. “Het mooie voor externe bedrijven is dat ze in een moeilijke ontwikkelfase geen grote investeringen hoeven te doen in apparatuur. Wij lossen dat voor ze op, inclusief een eerste serie producten van enkele duizenden exemplaren. En daarbij zijn we heel flexibel: zowel op de rol als in sheets, in alle maten en vermogens en met de gewenste opbouw, wij kunnen het allemaal leveren. Dat maakt het voor elk bedrijf dat bezig is met het ontwerpen van zonneproducten interessant.” Uiteindelijk maakt dat het eindproduct ook goedkoper: waar nu customized oplossingen arbeidsintensief en duur zijn, kunnen er straks door volledig geautomatiseerde productie in elke gewenste maatvoering producten in de markt gezet worden die ook op prijs concurrerend zijn.

Toonssen verwacht bij de vervolgstappen veel van het ecosysteem rond BIC, zowel om daarmee TNO sterker te maken als om een dienst te kunnen leveren aan de overige bedrijven die zich daar al gevestigd hebben. Ook voor Ferdinand Gremmen, directeur SDK Vastgoed (VolkerWessels), is dat een perspectief waar hij naar uitkijkt. “De komst van zo’n toonaangevend kennisinstituut als TNO is vanzelfsprekend een belangrijke toevoeging aan ons ecosysteem. Zij gaan ongetwijfeld een rol spelen in onze verdere ontwikkeling. Maar ook voor TNO zelf zijn de voordelen duidelijk: niet alleen kunnen we ze de voorzieningen leveren waar ze naar op zoek zijn, maar ook zijn ze direct onderdeel van ons sterke netwerk. De kennis en ervaring van alle hier aanwezige bedrijven en onderwijsinstellingen vormen een factor die iedereen sterker maakt.”