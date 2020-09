TNO schept duidelijkheid: welke technologieën kunnen welke arbeidsbeperking verkleinen?

Er komt steeds meer technologie beschikbaar die mensen met een arbeidsbeperking kan ondersteunen bij het zoeken naar werk en in het werk zelf. Maar welke technologie is nu het meest passend voor mensen met een bepaalde cognitieve arbeidsbeperking? Vanuit de Kennisallliantie Inclusie en Technologie (KIT) heeft TNO een matrix ontwikkeld die laat zien welke technologieën bij welke cognitieve functies ondersteuning bieden.

Mensen die minder goed zijn in bijvoorbeeld spreken, luisteren, onthouden, leren, beslissen of zich te concentreren hebben vaak moeite om aan het werk te komen of te blijven. Ze zijn drie keer vaker werkloos dan anderen. Door dergelijke cognitieve beperkingen hebben ze ondersteuning nodig bij het zoeken naar werk en in het werken zelf. Nu bestaat die ondersteuning vaak uit persoonlijke begeleiding en is daarmee tijdsintensief. TNO heeft verkend welke rol technologie hierin kan spelen, technologieën als AR, VR, cobots, social robots en serious gaming.

De matrix is de eerste opbrengst van het driejarige project ‘Meer mensen met een cognitieve arbeidsbeperking duurzaam aan het werk met nieuwe technologie’. In de matrix zijn acht kerntechnologieën opgenomen waarbij is weergegeven wat welke technologie inhoudt en welke cognitieve functies versterkt kunnen worden.

Pilots

Een beeld van welke technologieën welke cognitieve functies ondersteunen is de eerste stap. Aansluitend gaat TNO in de praktijk in een aantal pilots onderzoeken wat bepaalde technologieën kunnen betekenen voor werknemers met een cognitieve beperking en voor bedrijven. Augmented Reality is een van de technologieën die wordt getest in deze pilots. Daarnaast zullen ook andere technologieën in de praktijk worden onderzocht.

Het volledige rapport ‘Wegwijzer voor inclusieve technologie’ is hier te vinden.