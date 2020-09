TNO en hightech start-up Lightyear uit Helmond, dat volgend jaar de eerste auto op de markt brengt die op zonne-energie rijdt, verlengen hun samenwerking. In een onlangs getekende overeenkomst hebben de partijen afgesproken hun krachten de komende jaren te blijven bundelen om hun wereldwijde vooraanstaande positie op het gebied van zonnestroom voor E-mobility toepassingen verder te versterken. TNO gaat in samenwerking met Lightyear de geïntegreerde zonnestroomtechnologie verder perfectioneren zodat het Helmondse bedrijf met innovatieve en volledig duurzame voertuigen wereldwijd voorop kan blijven lopen.

Volgende generatie technologie

Bonna Newman: programmamanager Mobiliteit op Zonne-energie bij TNO vertelt: “We zijn erg blij dat we Lightyear blijven ondersteunen. Met onze multidisciplinaire expertise helpen we Lightyears ontwikkeling van zonnedaken die perfect passend in voertuigen geïntegreerd kunnen worden, te versnellen. Bij het ontwerpen houden we rekening met de technische eisen van zowel de PV- als de auto-industrie, met de wettelijke veiligheidseisen en de wensen en eisen van de consument.”

Om de gebogen zonnepanelen energiezuiniger, lichter van gewicht en makkelijker produceerbaar te maken, paste TNO het door DSM geproduceerde ‘achterzijde contactfolie’ aan die al wordt gebruikt in rechthoekige zonnepanelen met standaard afmetingen. De verbeterde technologie moet ervoor zorgen dat Lightyear deze sneller kan implementeren in nieuwe voertuigen en naadloos kan integreren in het productieproces.

Veiligheid garanderen

In de nieuwe fase van onderzoek en ontwikkeling is er veel aandacht voor het veiligheidsaspect. Arjo van der Ham, CTO van Lightyear: “Samen met TNO onderzoeken we alle aspecten van PV-geïntegreerde elementen in mobiele applicaties waaronder de prestaties, betrouwbaarheid, slimme integratie in de carrosserie, kosteneffectieve productie en het belangrijkst: de veiligheid. Dit vraagt om nieuwe testmethodes en innovatieve oplossingen, aangezien de huidige standaarden niet voorzien in auto’s waarin zonnecellen een integraal onderdeel zijn van het voertuig.”

Nieuwe prototypes

Inmiddels heeft Lightyear de met TNO ontwikkelde zonnedaken ook toegepast in voertuigen van Volkswagen en Tesla. Er is een prototype gemaakt voor de VW Crafter LCV bestelwagen en een geïntegreerd zonnedak voor de Tesla Model 3. Beide voertuigen worden nu op de weg getest. Daarmee laat Lightyear de toegevoegde waarde van geïntegreerde zonnecellen in auto’s zien en verzamelt het gedetailleerde meetdata om de prestaties, veiligheid en levensduur van de PV-modules in samenwerking met onder andere TNO te verbeteren.

Lightyear One

De afgelopen jaren hebben TNO en Lightyear grote stappen gezet in de ontwikkeling van de eerste auto die op zonne-energie kan rijden: Lightyear One. Mede dankzij subsidie van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) is het zonnedak van deze auto gerealiseerd. Lightyear One kan middels het zonnedak opladen tijdens rijden en stilstand en heeft een actieradius van ruim 725 kilometer. Het protoype is vorig jaar zomer gepresenteerd.