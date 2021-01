TNO en Fraunhofer versterken samenwerking, nu vooral op AI en slimme energienetwerken

De Nederlandse en de Duitse economie en maatschappij zijn nauw met elkaar verweven. We staan dan ook beide voor dezelfde grote maatschappelijke uitdagingen. Om die reden hebben TNO en Fraunhofer-Gesellschaft besloten hun bestaande samenwerking op het gebied van toegepaste wetenschap en R&D verder te verruimen en te verdiepen. In de marge van de ondertekening van het Duits-Nederlandse Innovatiepact zetten de bestuursvoorzitters van TNO en Fraunhofer, op afstand, hun handtekening onder een Memorandum of Understanding.

Intelligente energienetwerken en betrouwbare AI

De MoU, versterkt door het Innovatiepact, intensiveert de samenwerking voor gezamenlijke onderzoeks- en innovatieactiviteiten op gebieden van wederzijds belang. Er zijn twee eerste onderzoeksthema’s geïdentificeerd voor de geïntensiveerde gezamenlijke samenwerking die beide een grote rol spelen in zowel Nederland als Duitsland en Europa: Intelligente energienetwerken en betrouwbare kunstmatige intelligentie. De MoU gaat uit van meer onderwerpen in de toekomst waar de komende tijd kennis, medewerkers en faciliteiten in worden uitgewisseld.

De onderwerpen versnellen en versterken het toegepaste onderzoek in beide landen en versterken het onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen en creëren zo kansen voor zowel Nederlandse als Duitse bedrijven bij het toepassen van de resultaten.

Intensieve grensoverschrijdende samenwerking

Paul de Krom, CEO van TNO bij de digitale ondertekeningsceremonie: “Ik geloof hartstochtelijk in grensoverschrijdende samenwerking. Omdat maatschappelijke uitdagingen niet stoppen bij onze grenzen. Die kunnen alleen effectief worden aangepakt door intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Niet als luxe dus, maar als noodzaak. Niet door uit te stellen tot morgen, maar vandaag te beginnen.”

Professor Reimund Neugebauer, President van de Fraunhofer-Gesellschaft: “Fraunhofer en TNO werken al samen. Maar we willen de samenwerking en ons partnerschap versterken en uitbreiden en ons onderzoekswerk intensiveren. Dat levert niet alleen onderzoeksresultaten op, maar ook geavanceerde oplossingen voor onze economieën en innovatiesystemen, in Smart Industry, in mobiliteit en in energietechnologieën.”

Een kort verslag van de ondertekening.