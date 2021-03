TMC met ’employeneurshipmodel’ nu actief in elf landen

Hightech consultancyfirma TMC opent een nieuwe vestiging in Luxemburg (stad). Met dit nieuwe kantoor is TMC nu vertegenwoordigd in elf landen wereldwijd. Het van oorsprong Eindhovense bedrijf heeft een internationale groeiambitie en daarmee is de uitbreiding naar Luxemburg een logische volgende stap. De focus voor het kantoor in Luxemburg ligt de komende tijd op het gebied van IT en Digital, waar het bedrijf de grootste kansen ziet. TMC wil een breed pakket aan klanten gaan bedienen in de financiële dienstverlening, de publieke sector maar ook in de Luxemburgse industrie.

Marc Lefevre gaat TMC in Luxemburg leiden. Lefevre was voorheen algemeen kantoordirecteur bij een hightech recruitment agency in Luxemburg en kan bogen op een schat aan ervaring in dit werkveld. “Marc heeft een groot netwerk en is een echte people manager, we zijn blij om hem aan boord te hebben. Hij heeft veel kennis van onze sector en een ondernemende instelling. We hebben er het volste vertrouwen in dat hij TMC in Luxemburg goed op de kaart gaat zetten”, aldus Emmanuel Mottrie, CEO van TMC Group.

Binnen enkele maanden de eerste employeneurs aan de slag

Op dit moment wordt er druk gewerkt om de officiële zaken op orde te maken en de juiste mensen aan boord te krijgen. Het streven is om binnen enkele maanden de eerste employeneurs aan de slag te hebben. “Het Employeneurship model van TMC richt zich op talentontwikkeling, businesscellen, volledige transparantie en individuele winstdeling en creëert hiermee duurzame werkrelaties. Dit is onderscheidend op de Luxemburgse markt en heeft me overtuigd om deze uitbreiding mee vorm te geven”, voegt Marc Lefevre toe.

Daarnaast zetten Mottrie en Lefevre stevig in qua groeiambitie. “We willen over vijf jaar graag 100 employeneurs in dienst hebben in Luxemburg. Dit sluit naadloos aan op de internationale groeistrategie van TMC”, aldus Mottrie, die met de totale groep mikt op een groei naar 2500 Employeneurs in 2025.