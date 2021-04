Tjebbe Smit wordt per 1 mei aanstaande de nieuwe Managing Director KMWE Mechatronics en zal toetreden tot de Executive Committee van KMWE Group. In deze rol krijgt hij de eindverantwoordelijkheid over KMWE Precision B.V. welke gehuisvest is op de Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Tjebbe heeft de afgelopen 25 jaar verschillende leidinggevende functies bekleed bij Océ/Canon binnen diverse bedrijfsonderdelen en disciplines. Hij heeft daarmee een ruime ervaring in de High Tech Industrie opgebouwd. Hij bekleedde sinds 2014 de functie van Senior Vice President Manufacturing and Logistics bij Canon Production Printing. Daarvoor heeft hij diverse leidinggevende functies bekleed op het gebied van kwaliteit, inkoop en produktie in Nederland, Singapore en Duitsland.

Manufacturing the future

KMWE is blij met de komst van Tjebbe Smit als Managing Director Mechatronics en verwacht dat hij met zijn brede achtergrond en internationale ervaring deze divisie verder kan uitbouwen en professionaliseren. Edward Voncken, CEO KMWE Group: ”De ervaring en kennis van Tjebbe zijn een welkome aanvulling op de Executive Committee en hij zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de realisatie van de groeiambities en strategische doelen van KMWE Group.”

“Ik ben ontzettend gemotiveerd voor mijn toekomstige nieuwe rol als Managing Director van KMWE Mechatronics. Een sterke en gedreven organisatie met een uitstekende reputatie in het hart van de High Tech Industrie. De groei en verdere ambities vragen om verdere professionalisering van de organisatie. Vanuit mijn brede achtergrond draag ik daar graag aan bij.”

KMWE Group is een internationale toeleverancier en partner voor de High Tech Machinebouw en Aerospace. KMWE biedt totaaloplossingen in engineering en assemblage van hoogwaardige modules en machinesystemen en de productie van complexe componenten. Alles gebaseerd op precisietechniek en precisiebewerking. Vanaf de oprichting in 1955 is KMWE inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met vestigingen in Nederland en Maleisië en een joint venture in India. KMWE is actief op de markt voor halfgeleiders, aerospace, medische-, analytische-, en industriële toepassingen, waaronder 3D printsystemen. Sinds 2019 is KMWE gevestigd op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Deze unieke campus is hét gezicht van de High Tech maakindustrie en is het thuisfront voor vergaande samenwerkingsverbanden tussen de meest innovatieve en succesvolle bedrijven en instituten in de Brainportregio. In de fabriek van de toekomst komen onderzoek, ontwikkeling, opleiding en hoogstaande producten en technologieën samen om de ontwikkeling van Industrie 4.0 te stimuleren.