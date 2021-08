Net als in de industrie gaat ook het financieringsmodel in de bouw richting het servicemodel: niet meer betalen voor het eigendom, maar voor het gebruik van een gebouw. En dus zouden leveranciers moeten gaan werken met een terugkoopgarantie voor remontabele, herbruikbare producten, stelt Job Kuijpers, commercieel manager bij Remmers Bouwgroep. ‘Net als maakbedrijven produceren wij steeds meer geprefabriceerde elementen, die we vervolgens op de bouw monteren.’

Klanten willen niet bezitten, maar gebruiken

Remmers Bouwgroep is een familiebedrijf dat al meer dan honderd jaar actief is in de bouw. Met inmiddels de vierde generatie aan het roer focust het bedrijf op drie ‘marktvensters’: Sport & Onderwijs gaat van zwembaden tot lagere scholen, Wonen & Zorg van appartementencomplex tot zorginstelling. Daarnaast is Remmers Bouwgroep er met Bedrijfshuisvesting voor de bouw van kantoor tot distributiecentrum, zoals bijvoorbeeld het distributiecentrum dat in opdracht van Montea wordt gebouwd in Waddinxveen. ‘Wij kunnen de meest geavanceerde en duurzame gebouwen neerzetten voor de klant, afhankelijk van hun wensen en ambities’, zegt Job Kuijpers. ‘Maar, hoewel de overheid duurzaam bouwen stimuleert met allerlei subsidies, de initiële investering is nog steeds hoger dan bij traditionele bouw. En dat geld moet natuurlijk wel terugverdiend worden.’

Twee grote risico’s

Doelstelling is de omzet komend jaar te laten groeien naar 85 miljoen euro, met 100 miljoen euro als volgende doelstelling, waarbij het aandeel van Bedrijfshuisvesting circa 70 procent bedraagt. ‘Momenteel is de logistieke markt enorm in trek. Maar er komen ongetwijfeld weer andere tijden, waarin de andere twee marktvensters aan belang winnen’, stelt Kuijpers. Hij signaleert twee grote risico’s voor de bouw én maakindustrie. ‘Allereerst de schaarste aan grondposities. Als je als bedrijf je scope wilt verleggen maar de ruimte ontbreekt, sta je voor een dilemma. Moet je verhuizen, met als risico dat je medewerkers – toch je belangrijkste asset – niet meegaan? Daarnaast is er nog altijd geen goede oplossing gevonden voor het stikstofprobleem. Zo is onlangs een werk van een concullega stilgelegd vanwege de CO 2 -problematiek.’

Innovatiever worden

De bouw staat nog steeds te boek als een conservatieve markt waar al jarenlang dezelfde grote spelers actief zijn, aldus Kuijpers. Op zich verklaarbaar vanwege de betrouwbaarheid van dergelijke solide bedrijven. Bouwprojecten zijn immers kostbaar en vergen een bepaalde omvang om op die markt te kunnen opereren. ‘Wij moeten als bouwonderneming echter steeds innovatiever worden om ons bestaansrecht te houden. Denk aan het belang van duurzaamheid en meer circulariteit. Het niet langer afschrijven van een gebouw in dertig jaar, maar de waardepositie verbeteren door bijvoorbeeld modulair te bouwen.’

Ander financieringsmodel

Het financieringsmodel voor de bouw gaat veranderen, verwacht Kuijpers. ‘Net als bij Signify, waar je geen lamp meer koopt maar lichturen, betalen klanten niet langer voor het eigendom maar voor het gebruik van een gebouw. Dus moeten leveranciers in de bouw meer grip krijgen op hun grondstoffen. Ze moeten gaan werken met een terugkoopgarantie voor remontabele, herbruikbare onderdelen.’ Die beweging is al in gang gezet, meent Kuijpers. ‘Net als maakbedrijven produceren wij steeds meer geprefabriceerde elementen, die we vervolgens op de bouw monteren. Een soort lego voor grote mensen.’

Regierol

Wat helpt is dat gebouwen tegenwoordig twee keer gemaakt worden: één keer digitaal in 3D in BIM (building information model) en vervolgens in het echt. ‘Wij bedenken samen met de klant een creatieve en kwalitatief hoogwaardige oplossing om diens productieproces zo goed mogelijk te accommoderen, met oog voor de gehele levenscyclus van een gebouw’, aldus Kuijpers. Remmers Bouwgroep treedt daarbij het liefst op als system integrator. ‘Dat betekent dat we intern en extern alle disciplines samenvoegen en vanuit een regierol de samenhang en samenwerking in het project bewaken. Een belangrijke rol, aangezien er in de bouw steeds meer sprake is van gespecialiseerde ketenpartners die elk hun stukje uitvoeren.’

Flexibiliteit is key

Die aanpak moet ook klanten de nodige voordelen opleveren. ‘Als wij het bouwproces effectiever weten in te richten, kan een kleine meerinvestering aan de voorkant uiteindelijk een besparing opleveren. Minder faalkosten en minder verspilling leiden tot een lagere prijs, kortere doorlooptijden en meer kwaliteit’, verklaart Kuijpers. ‘Daarnaast willen we ook opener communiceren over onze eigen uitdagingen, zoals stijgende grondstofprijzen, en die bespreekbaar maken. Wellicht is het verstandiger om een project een paar maanden uit te stellen omdat we dan goedkoper kunnen inkopen.’ Dergelijke flexibiliteit is key en toont Remmers Bouwgroep ook bij de bouw van het distributiecentrum in Waddinxveen. ‘Vanwege de sterke groei van huurder HBM Machines hebben ze meer kantoorruimte nodig. Dan gaan wij er niet strak in zitten, maar bewegen we binnen de mogelijkheden van het project mee met de klant.’