Niet in Barcelona en toch op de Smart City Expo 2020: de Smart City NL Week

Elk jaar vindt in november in Barcelona de Smart City Expo plaats. De afgelopen jaren is dat voor de Nederlandse smart-city-community uitgegroeid tot een belangrijk netwerk- en kennisevent. Door Covid-19 gaat dat dit jaar niet door, in ieder geval niet de fysieke bijeenkomst. Daarom organiseert de Future City Foundation samen met partners van 16 t/m 20 november, online, met en voor de Nederlandse community, de Smart City NL Week.

Wat Barcelona bijzonder maakt, zeker voor de Nederlandse community, zijn de spin-offs die plaatsvinden in die dagen. De kennisuitwisseling in kleine sessies, maar zeker ook de netwerkevents waarbij waardevolle contacten worden gelegd. Dat is de reden dat er zoveel mensen deelnemen aan de missie naar Barcelona. ‘Nergens voel je je zo onderdeel van de smart-city-community als in Barcelona. Dit gevoel -onderdeel zijn van een community- en de kennisuitwisseling willen we voeden. Daarom hebben op initiatief van de G40, BTG, Future City Foundation, FIWARE Foundation en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ de handen ineengeslagen’, aldus persinformatie van de stichting

De verbinding zoeken op het smart city thema

In de aanloop naar en in de week waarin veel mensen zouden afreizen naar Barcelona worden verspreid door het land verschillende evenementen georganiseerd rond het smart city thema. Van 16-20 november wordt de Smart City NL Week georganiseerd. Dit om toch het gevoel van verbondenheid te houden, nu alle fysieke events wegvallen. Dit is geen beschermde term, en zeker niet voorbehouden aan de bovengenoemde partijen. Iedereen wordt uitgenodigd om tijdens en rond deze week het smart city als thema op de kaart te zetten door een (online) event te organiseren.

Online overzicht van alle events

Om te laten zien welke evenementen er in Nederland en wereldwijd worden georganiseerd, is de website www.smartcityweek.nl ontwikkeld. De website bundelt in een kalender bestaande initiatieven, die worden gepresenteerd aan een wereldwijd netwerk van smart-city- geïnteresseerden. Organisatoren kunnen kosteloos hun evenement op de website plaatsen en voor aanmelden doorlinken naar hun eigen website. Alle evenementen worden verspreid in het netwerk van de G40, BTG, Future City Foundation en FIWARE Foundation in o.a. nieuwsbrieven en andere externe communicatie.

Organiseert u een (online) evenement rondom de week van 16 t/m 20 november? Meldt uw evenement dan kosteloos aan via deze link [hyperlink: https://smartcities.events/register/

Voor wie wil deelnemen aan een smart-city-evenement, kijk op www.smartcityweek.nl