Thema Nederlandse Metaal Dagen (april 2021): wil industrie concurrerend blijven moet het nu echt aan de slag met smart manufacturing

De Nederlandse maakindustrie levert een belangrijke bijdrage aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Om deze concurrentiekracht te behouden en uit te breiden, is het belangrijk om in een vroeg stadium het enorme potentieel van Smart Manufacturing aan te boren en actief vorm te geven om mee te kunnen met de digitale structurele verandering in de industrie. Dankzij moderne machineparken en de uitgebreide expertise op het gebied van automatisering, heeft de Nederlandse maakindustrie nu al een sterke uitgangspositie om het potentieel van Smart Manufacturing optimaal te benutten. Van 21 t/m 23 april 2021 kunnen maakbedrijven op de Nederlandse Metaal Dagen ervaren hoe zij Smart Manufacturing kunnen integreren in hun bedrijfsvoering.

De voordelen van Smart Manufacturing zijn duidelijk: een sterkere koppeling tussen IT-oplossingen en producten en machines verhoogt de efficiëntie, verlaagt de kosten en bespaart tegelijkertijd middelen. Bedrijven houden te allen tijde het overzicht door intelligente monitoring en transparante processen, waardoor er flexibel en snel gereageerd kan worden op veranderingen in de markt. Als een order bijvoorbeeld komt te vervallen of een grondstof schaars wordt, kunnen dankzij moderne IT-oplossingen de productie- en leveringshoeveelheden direct worden aangepast. En in tegenstelling tot het verleden kan dit al geheel zelfstandig, zonder omslachtige programmering, stelt Jeroen ter Steege, Event Director van de Nederlandse Metaal Dagen.

Direct actie op onbekende factoren

“Met Smart Manufacturing kunnen bedrijven direct actie ondernemen op allerlei onbekende factoren die het productieproces beïnvloeden. Tevens kunnen bedrijven snel reageren op individuele verzoeken van klanten en ontstaat er veel meer transparantie in het productieproces. Kleine series en enkelstuks kunnen eenvoudig als spoedopdracht tussen grotere productie-orders geplaatst worden, zonder dat onderdelen kwijtraken. Want ook het hele logistieke proces kan met Smart Manufacturing gedigitaliseerd en daarmee inzichtelijk gemaakt worden. Tijdens de Nederlandse Metaal Dagen kunnen bezoekers zich hierover laten informeren”, vertelt Ter Steege.

Nieuwe innovatieve businessmodellen

Smart Manufacturing biedt tal van mogelijkheden voor nieuwe innovatieve businessmodellen en diensten. Omdat intelligente producten en machines een breed scala aan gegevens verzamelen, kunnen zowel start-ups als kleine en middelgrote bedrijven hiervan profiteren. Met data kunnen nieuwe dienstverleningen worden ontwikkeld, denk bijvoorbeeld aan predictive maintenance. Maar ook kan met behulp van real-time data uit bewerkingsmachines of gereedschappen het productieproces geoptimaliseerd worden voor het behalen van bijvoorbeeld meer productiviteit, hogere nauwkeurigheden, kortere doorlooptijden, kwaliteitsverbetering, fout-reductie en minder afval. Tegelijkertijd kunnen bedrijven processen flexibeler maken en afstemmen op de behoeften van het personeel voor een betere balans tussen werk en privé. Al met al verandert digitalisering de manier waarop mensen werken en dat biedt nieuwe kansen’, aldus Ter Steege.

Echt aan de slag

“Ook al heeft de Nederlandse maakindustrie dankzij het moderne machinepark en de hoge automatiseringsgraad een sterke uitgangspositie met betrekking tot Smart Manufacturing, toch zijn er nog een aantal uitdagingen die het succes van digitalisering in de weg staan. Zaken als cybersecurity en gegevensbescherming en een gebrek aan uniforme normen en standaarden, kennis en het zien van de noodzaak van digitalisering, staan Smart Manufacturing in de weg. Echter gaan de ontwikkeling razendsnel en moet de maakindustrie echt met het gegeven aan de slag wil het de concurrentiekracht vast kunnen houden.”