Hoe stonden industrie ondernemers er in maart 2020 voor en wat waren toen hun verwachtingen? En hoe komt het dat het voor hun onderneming is mee- of tegengevallen: doordat ze toevallig in een coronagerelateerde markt zaten wellicht of vooral door goed management? Is er niet overgereageerd, te zeer afgeschaald, waardoor later logistieke problemen ontstonden en er tekorten aan elektronica en materialen kwamen? Zijn de toeleverketens structureel veranderd? Is er meer sprake van dual sourcen, van local4local, van het overnemen van suppliers? Hoe groot zijn de liquiditeitsproblemen, nu veel cashflow is opgesoupeerd door systemen die – onaf – niet uitgeleverd kunnen worden? En, is het ergste nu achter de rug, of moet dat juist nog komen nu de overheidssteun stopt?