THEMA Link magazine: Slimme logistiek, local4local – zaken (blijven) doen in een dynamische wereld

Het aantal protectionistische regels van grootmachten als de VS en China neemt toe. En dat woud aan tarifaire en non-tarifaire regels groeit niet alleen, het verandert ook voortdurend. Bij uitstek de hightech machinebouw wordt hierdoor geraakt. Is het voor de exporterende ondernemer nog wel mogelijk efficiënt zaken te doen buiten de grenzen van de EU? Is het niet hoog tijd voor reshoring/nearshoring naar Europa, voor local4local? Of is assertiever beleid nodig vanuit Brussel, om te zorgen voor een gelijk mondiaal speelveld? En, zonder logistiek geen handel. In hoeverre kunnen digitale, logistieke hulpmiddelen, al dan niet intelligent, eraan bijdragen dat er gehandeld kan worden, efficiënt en toch binnen de grenzen van dat regelwoud?