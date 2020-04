Thema Link magazine: deze maand: Gartner-hypes op weg naar volwassenheid in de industrie(?)

Als je middenin de industrie zit, lijken vernieuwingen soms maar langzaam te gaan. Bondskanselier Merkel lanceerde Industrie 4.0 alweer zeven jaar geleden, maar de heuse digital factories zijn nog schaars. De belangstelling binnen het mkb voor voorwaardelijke technologieën als IoT en digital twin is tanende en volwassen worden vergt nog jaren, bevestigt Gartner. Anderzijds is 3D-printing in menig bedrijf een serieuze productietechnologie geworden en de business cloud een vanzelfsprekendheid. In dit thema beschouwen we een reeks voor de industrie (in potentie) belangrijke technologieën. We beantwoorden aan de hand van gesprekken met mensen uit het veld de vraag waarom die ene applicatie nu al mature is, terwijl die andere volkomen uit de gratie is geraakt en het afwachten is of het er ooit nog goed mee komt.