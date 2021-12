Innovatie is niet alleen technologische vooruitgang, maar vooral ook sociale ontwikkeling en dus mensenwerk. Met name voor mensen van wie creativiteit verwacht wordt, werkt het beter ze niet teveel (hiërarchische) inkadering te geven, maar ruimte om hun eigen werk in te richten, problemen te definiëren en met oplossingen te komen. Nu wordt er alom gedigitaliseerd: beperkt dat de ontplooiingsruimte omdat het medewerkers dwingt binnen voorgeprogrammeerde, strakke lijnen te kleuren, op de nek gezeten door data-doorvoed management? Of scheelt het vooral veel routinematig werk en biedt het nog meer mogelijkheden om zelfstandig te werken? En waar trek je dan de grens? Zonder vertrouwen geen sociale innovatie, maar mag dit: ’s avonds op internetfora overdag opgedane ideeën uitwisselen, simpelweg omdat anderen helpen energie geeft? En hoe zit het met mensen die juist wel extra aandacht en begeleiding nodig hebben in hun werk?