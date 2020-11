Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat aandacht voor duurzaamheid goed is voor de reputatie en de omzet van een bedrijf ten goede komt. Mits die aandacht wel is terug te vinden in een lager energie- en grondstoffenverbruik en minder uitstoot. Het mag niet tot green washing verworden. Maar welke stappen zet je daarvoor als eerste? En bij wie moet het initiatief liggen? De consument, de oem’er, of moet de toeleverancier zich proactief opstellen? En, is het genoeg? Kunnen we zo – want daar draait het uiteindelijk allemaal om – een te grote temperatuurstijging voorkomen? Is het überhaupt mogelijk ons weg te innoveren uit de klimaatcrisis? Of vraagt dat veel meer dan het plaatsen van zonnepanelen en het circulair maken van slijtdelen? Vraagt het eigenlijk niet om het loslaten van de groeistrategie?