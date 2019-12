Dit najaar werden kort na elkaar twee nieuwe initiatieven gepresenteerd, die beide tot doel hebben het plastic vervuiling in binnenwateren te verminderen. Allereerst de Interceptor, het tweede geesteskind van Boyan Slat, oprichter en ceo van de organisatie The Ocean Clean-up. Daarnaast werd begin november in het Westerdok in Amsterdam het startsein gegeven voor de eerste Bubble Barrier. Dit luchtbellenscherm haalt plastic uit de Amsterdamse grachten en voorkomt zo dat dit naar de Noordzee stroomt.

Cortexon ontwikkelt en bouwt behuizing vision-systeem The Ocean Clean-up

The Ocean Clean-up staat bekend om zijn honderden meters lange, drijvende systeem dat oceanen ontdoet van plastic. Die missie krijgt nu een vervolg: een nieuwe technologie voor rivieren moet plastic onderscheppen vóór het de zee bereikt. De ambitieuze doelstelling is om in vijf jaar tijd de 1.000 meest vervuilde rivieren ter wereld, debet aan 80 procent van de plasticvervuiling in de oceaan, aan te pakken. Slat: ‘Om de oceanen echt van plastic te ontdoen, moeten we ook de ‘kraan’ dichtdraaien, voorkomen dat meer plastic de oceanen bereikt.’

De Interceptor van Slat kan 50.000 kilo afval per dag extraheren, onder optimale omstandigheden zelfs 100.000 kilo. Twee Interceptors zijn inmiddels operationeel in Jakarta (Indonesië) en Klang (Maleisië) en volgend jaar krijgen ook Vietnam en de Dominicaanse Republiek een systeem. De Interceptor werkt 24/7 geheel autonoom op zonne-energie, met ingebouwde lithium-ionbatterijen. Het systeem gebruikt de natuurlijke stroming van de rivier om plastic op te vangen. Een boordcomputer bewaakt de systeemprestaties, het energieverbruik en de staat van de onderdelen.

‘We gaan de hoeveelheid plastic in rivieren structureel verminderen’

Muur van luchtbellen

Het initiatief Bubble Barrier wordt uitgevoerd door de Amsterdamse start-up The Great Bubble Barrier en Waternet, in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam, en in samenwerking met Van den Herik-Sliedrecht, STOP! Micro Waste, Canadianpond en de Plastic Soup Foundation. ‘Met onze Bubble Barriers willen we de bewustwording over het plasticprobleem vergroten, de omvang van het probleem in kaart brengen en het afgevangen plastic op een duurzame manier terugbrengen in de keten. Zo verminderen we de hoeveelheid plastic in rivieren structureel’, verklaart Francis Zoet, medeoprichter en chief technology officer bij The Great Bubble Barrier.

Door lucht te persen door een buis met kleine gaatjes op de bodem, ontstaat een muur van luchtbellen die zwevend en drijvend plastic naar het wateroppervlak brengt. De natuurlijke stroming en diagonale plaatsing van het bellenscherm leiden plastic naar de opvangbak. Ook de Bubble Barrier werkt 24/7 en kan over de hele breedte van rivieren of kanalen worden ingezet. De afgelopen jaren is het systeem uitvoerig getest, onder meer in de IJssel bij Kampen. Eerdere pilots toonden aan dat plastic vanaf 1 millimeter uit stromende rivieren en kanalen kan worden opgevangen en 86 procent van het drijvend testmateriaal onderschept werd. ‘Met deze eerste Bubble Barrier is Amsterdam voorloper en een voorbeeld voor de rest van de wereld’, aldus Zoet. ‘Onze ambitie is uit te breiden, op locaties waar het plasticprobleem nog groter is. Hiervoor zijn we met meerdere partijen nationaal en internationaal serieus in gesprek.’

Behuizing: zo onopvallend mogelijk

Om de hoeveelheid plastic afval in rivieren te kunnen detecteren, gaat The Ocean Clean-up gebruik maken van een vision-unit, die aan bruggen en viaducten komt te hangen. Een zonnepaneel voedt het systeem. In de behuizing bevinden zich een camera- en LIDAR-module (laser imaging detection and ranging) die het plastic scannen. De data worden automatisch verwerkt en via een 3G-module de wereld over gestuurd. Voor de omkasting van dit systeem klopte de organisatie aan bij Cortexon in Veghel, specialist in het ontwikkelen en produceren van klantspecifieke elektronicabehuizingen. De behuizing moest compact en zo onopvallend mogelijk zijn. ‘Een dure uitstraling zou ze te diefstalgevoelig maken. Compact was best lastig omdat we ruimte nodig hadden voor de pc, antenne, camera en LIDAR’, vertelt businessunitmanager Marcel van de Sande. ‘Het vision-systeem moest beschermd worden tegen vocht en stof, en zowel in een koude als warme omgeving kunnen functioneren. Daarom hebben we een extra schil om de behuizing heen ontworpen. De warmte die de elektronica genereert, gaat via natuurlijke convectie door het plaatwerk naar buiten.’ Eind oktober werd de Interceptor en het prototype van de behuizing gepresenteerd. Op termijn verzorgt Cortexon voor The Ocean Clean-up de seriematige productie van de behuizing. ‘Fantastisch om een bijdrage te mogen leveren aan het reduceren van de ‘plastic soup’ in oceanen. Een mooie invulling van corporate social responsibility, die bij ons en moederbedrijf Legrand hoog in het vaandel staat.’ Machinebouwer TME in Zwolle is sterk betrokken bij de ontwikkeling en productie van de Interceptor.