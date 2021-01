Eindhoven University of Technology, Brainport Development, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Fontys Hogescholen en Summa College bundelen hun krachten voor de ondersteuning van tech-starters in een nieuw supportcenter: The Gate. Het doel is om nog meer ondernemende onderzoekers en studenten en andere tech-starters in de regio te helpen bij een optimale start van hun onderneming. Gisteren tekenden de partijen hiervoor een memorandum of understanding (MoU), in het bijzijn van burgemeester John Jorritsma en gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen.

De komst van The Gate moet ervoor gaan zorgen dat er nog meer startups succesvol van de grond komen in de regio. “De regio Eindhoven heeft een bijzonder vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van tech-starters”, vertelt Jeroen van Woerden, directeur van The Gate. “Maar studenten of onderzoekers met een innovatief idee hebben vaak niet alle kennis en vaardigheden om een succesvolle onderneming te starten. Er zijn al allerlei voorzieningen om ze daarbij te helpen, maar dat was nog versnipperd. Met The Gate bieden we vanaf nu één laagdrempelig loket met toegang tot alle expertises. Het is uitdrukkelijk bedoeld voor zowel mensen die nog aan het oriënteren zijn, als startups die al de eerste klanten hebben. Bij ons kunnen ze kennis krijgen over patenten, huisvesting regelen, hulp bij het maken van bedrijfsplannen, coaching, en natuurlijk hulp bij het verkrijgen van financiering. En omdat elke onderneming anders is”, benadrukt Van Woerden, “krijgt elke starter bij ons maatwerk.”

Toegang tot kennis en netwerken

Mark Verhagen, voormalig leider van studententeam SOLID en medeoprichter van start-up RIFT (Renewable Iron Fuel Technology), is enthousiast over The Gate. “Starters zijn vaak jong en enthousiast. Om je slagingskans te vergroten is het essentieel om toegang te krijgen tot specialistische kennis en in contact te komen met ervaren experts die feedback geven, hun netwerk inzetten en de weg weten naar financiering. The Gate zorgt ervoor dat dit binnen handbereik komt.”

In de MoU staat dat de TU/e haar afdeling business development inbrengt in The Gate. Dat wordt aangevuld met business developers van de BOM en Brainport Development, dat ook nog een communicatiebudget van bijna 400.000 euro inbrengt. Daarnaast draagt de BOM bij middels een nieuw revolverend fonds van minstens 500.000 euro. Dit is voor het verstrekken van financiering aan ondernemingen in de eerste startfase, wanneer commerciële investeerders nog niet instappen vanwege het hoge risicoprofiel. Starters kunnen daarmee bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie financieren. Fontys en Summa zorgen beide voor aansluiting bij hun eigen Centrum voor Ondernemerschap, en Fontys stelt deskundige studentcapaciteit ter beschikking aan de tech-starters. The Gate wordt gehuisvest in ‘startup hub’ Alpha op de TU/e-campus. In dit gebouw biedt Twice ook bedrijfsruimte aan voor startups.

Stimuleren ondernemend te zijn

“Startups zijn steeds belangrijker voor innovatie, voor economische vooruitgang, maar ook voor oplossingen op gebied van bijvoorbeeld gezondheid en duurzaamheid”, vertelt Robert-Jan Smits, voorzitter van de TU/e, die in 2021 haar 65-ste verjaardag viert. “We stimuleren onze onderzoekers en studenten sterk om ondernemend te zijn. Daar hoort overzichtelijke en toegankelijke ondersteuning als vanzelfsprekend bij, om de kans te optimaliseren dat hun oplossingen echt de markt bereiken. En dat geldt evengoed voor slimme ideeën die ontstaan bij de andere kennisinstellingen in de regio.”

Brigit van Dijk – Van de Reijt, directeur van de BOM: “De BOM is een groeiversneller die innovatie en ondernemerschap aanjaagt. We kijken ernaar uit om samen met onze partners in The Gate ondernemers in de vroege fase een goede start te geven.”

Paul van Nunen, directeur van Brainport Development: “We maken hiermee de ondersteuning voor startups in de regio veel overzichtelijker en toegankelijker. Vanuit het collectief helpen we startups op weg, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat ze na de startfase doorgroeien in de regio, bijvoorbeeld op de campussen.”

Joep Houterman, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen: “Fontys hecht grote waarde aan ondernemerschap. We faciliteren dat ook al succesvol via onder meer ons Centrum voor Ondernemerschap. De Gate biedt een mooie kans om de kracht en expertise op wo-, hbo- en mbo-niveau te bundelen en op die manier tech-starters optimaal te ondersteunen in deze regio.”

Verdienvermogen veilig stellen

Laurent de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van het Summa College: “Voor onze mbo-studenten is het steunpunt een welkome ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf.”

Burgemeester John Jorritsma, voorzitter van de stichting Brainport, laat weten blij te zijn met de krachtenbundeling. “Het sluit naadloos aan bij ons profiel als kennisstad dat de ogen gericht heeft op de toekomst. Jonge innovatieve bedrijven zíjn de toekomst. The Gate gaat daar belangrijk aan bijdragen”, verwacht Jorritsma.

Ook gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen verwelkomt de nieuwe samenwerking: “Om het Brabantse verdienvermogen van morgen en overmorgen veilig te stellen hebben we innovatieve startups nodig. Maar niet alleen daarvoor: startups leveren ook vaak oplossingen voor onze gezamenlijke uitdagingen. Het is een belangrijke stap dat deze partijen allemaal over hun eigen grenzen heen kijken en gaan samenwerken voor het grotere belang.”