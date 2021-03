Een van de grootste internationale retailers van Australië heeft opnieuw gekozen voor de flexibele TRAYSORTER oplossing van Vanderlande om de processen binnen het distributiecentrum (DC) in Avalon Victoria te optimaliseren. Het DC van de Group bedient zowel Australische retailwinkels als online klanten. The Cotton On Group schafte in 2018 haar eerste Vanderlande TRAYSORTER aan, en is na het succes van dit project nu live gegaan met haar tweede TRAYSORTER in dezelfde faciliteit.

The Cotton On Group heeft acht merken, exploiteert meer dan 1400 winkels in 20 landen en heeft wereldwijd 20.000 teamleden in dienst. In 2018 schreef het bedrijf een tender uit voor een project dat de algehele prestaties van het Avalon Distribution Centre zou helpen verbeteren. In reactie hierop ontwierp Vanderlande een systeem dat elke combinatie van ordertype en leveringsvereisten aankan en dat zich naadloos aanpast aan de strategische doelstellingen van de Cotton On Group.

Het systeem maakt gebruik van een TRAYSORTER – een zeer flexibele platte sorter, ook wel bekend als een ‘Bombay sorter’. Het is geschikt voor de verwerking van een breed scala aan producten, van kleding, accessoires en kleine pakketten, tot schoenendozen en multimedia-artikelen. Het aanpassingsvermogen van de TRAYSORTER (ondersteund door de verwisselbare traytypes) stelt de Cotton On Group in staat om aan haar verschillende sorteerbehoeften te voldoen. Bovendien is hij dankzij zijn modulaire ontwerp volledig schaalbaar en kan hij worden aangepast aan individuele behoeften. De oplossing kan ook gemakkelijk worden aangepast om in een bestaande magazijnarchitectuur te passen.

Andy Sanderson, General Manager van Cotton On Group Distribution, legt uit dat de eerste TRAYSORTER de efficiëntie en productiviteit in het distributiecentrum aanzienlijk heeft verbeterd: “Met de oplossing van Vanderlande hebben we de tijd tussen het verzamelen van items en de levering drastisch kunnen verkorten en de nauwkeurigheid van het verzamelen kunnen verbeteren. De TRAYSORTER ondersteunt ook een efficiëntere orderverzamelstrategie, zal ons helpen om duurzame groei te realiseren en, het allerbelangrijkste, zal ons in staat stellen om doorlopend een uitstekende service aan onze klanten te leveren.

“Gezien het succes van het eerste project en de positieve impact die het heeft gehad op ons DC, was de volgende logische stap voor ons eenvoudig – er nog één aan toevoegen! De tweede TRAYSORTER werd drie weken voor de afgesproken planning operationeel en we hebben de pieken van 2020 met gemak verwerkt. We zien Vanderlande nu als een betrouwbare partner voor The Cotton On Group.”

Vanderlande’s MD Warehousing Solutions ANZ Roald de Groot voegt toe: “Vanderlande heeft een focus op oplossingen voor specifieke industrieën, zoals mode. Daardoor hebben we een diepgaand begrip van de complexiteit die komt kijken bij het runnen van een succesvol fashion warehousing bedrijf. Onze schaalbare oplossing was de perfecte match voor de omni-channel distributieaanpak van de Cotton On Group. Vanderlande is er trots op een van de retail-iconen van Australië te kunnen ondersteunen bij het verder optimaliseren van haar magazijnprocessen.”