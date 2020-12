Thales heeft onlangs een contract getekend met Airbus Defence and Space voor de levering van twee cryogene koelers voor de TRISHNA-satelliet (Thermal InfraRed Imaging Satellite for High-resolution Natural resource Assessment). Thales Cryogenics, Europees leider in cryogene technologie en leverancier van cryogene koelers, laat hiermee zien dat zij kan voldoen aan de vraag naar betaalbare, hoogwaardige cryogene koeling in ruimte-instrumenten.

De TRISHNA-missie is een samenwerking tussen de Franse (CNES) en Indiase (ISRO) ruimtevaartorganisaties voor de ontwikkeling van onder andere een thermische infraroodcamera (TIRinstrument) om ons begrip van de waterkringloop van de aarde te vergroten. Deze missie zal helpen om het beheer van de watervoorraden op aarde te verbeteren en de impact van klimaatverandering beter te begrijpen. De lancering wordt verwacht tegen het einde van 2024. TRISHNA zal baanbrekende technologie gebruiken met betrekking tot resolutie en verversingssnelheid. Voor de eerste keer zal een missie om de drie dagen de aarde in beeld brengen in het thermisch infraroodbereik, met een resolutie van 57m, waarbij een breed scala aan oppervlaktetemperaturen wordt gemeten, van ca. -20 °C tot + 80 °C, met hoge radiometrische precisie (0,2 °C).

Dit is het eerste contract voor de nieuwe LPT6510-cryogene koeler, waarvan het ontwerp zelf is gefinancierd door Thales Cryogenics samen met onze partner Absolut System, een cryogeen technologiebedrijf. De LPT6510 cryogene koeler van Thales Cryogenics zal worden gebruikt om de infrarooddetector in het TRISHNA TIR-instrument tot een zeer lage temperatuur te koelen om de prestaties te optimaliseren. De LPT6510 is een kosteneffectieve compacte cryogene koeler voor een breed scala aan toepassingen van 60 tot 150K. Met de LPT6510 cryogene koeler komt Thales tegemoet aan de vraag naar krachtige cryogene koeling voor ruimte-instrumenten, in lijn met de strategie van Airbus voor betaalbare hoogwaardige infrarood-instrumenten.

“We zijn er trots op deel te nemen aan dit ambitieuze project met Airbus Defence and Space dat zich toelegt op het monitoren van klimaatverandering. Thales bewijst opnieuw zijn vermogen om goed presterende en kosteneffectieve cryogene koelers te leveren voor een veeleisende markt.” Hein Druncks, General Manager, Thales Cryogenics.