Het dragen van mondkapjes leidt niet tot meer risicogedrag en eenrichtingsverkeer blijkt effectief. Ook werkt het gebruik van een Social Distancing Sensor(SDS) bij een goede instructie. Dit blijkt uit een recent experimenteel gedragsonderzoek met real time tracing door het Smart Distance Lab. Technologiebedrijf Sentech brengt daarom de Social Distancing Sensor (SDS) op de markt.

In het Smart Distance Lab, een initiatief van de Universtiteit van Amsterdam, werd met camera’s en sensoren gemeten hoeveel afstand mensen van elkaar hielden. Hierbij vergeleken de onderzoekers verschillende interventies met elkaar.

Sensor

Het gebruik van de Social Distancing Sensor leidt tot minder contacten dan wanneer bezoekers geen sensor dragen. Deze tag geeft direct feedback op het gedrag. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat deze interventie duidelijk en consistent aan bezoekers moet worden uitgelegd. Mensen moeten het ook even kunnen uitproberen.

De Social Distancing Sensor geeft bijvoorbeeld medewerkers een waarschuwingssignaal als zij binnen 1,5 meter van een collega met zo’n tag komen. Er is keuze uit verschillende soorten signalen: trilling, geluid en/of licht. De SDS maakt niet alleen kantooromgevingen veiliger. Ook evenement- en productielocaties, magazijnen en bouwplaatsen hebben baat bij zo’n oplossing.

Mondkapjes en looprichting

Het dragen van mondkapjes leidt niet tot extra contacten. Bezoekers met een mondkapje voelden zich meer beschermd dan bezoekers zonder mondkapje. Daarnaast leidt een eenrichting route tot minder contacten dan vrije richting. De verdeling van het aantal contacten dat een bezoeker mogelijk besmet is daarbij gunstiger.

Betrouwbaarheid

Overigens zijn er meer systemen die een waarschuwing geven om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De CoronaMelder-app laat je zelfs weten als je bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. De meting door die app gebeurt via Bluetooth, wat niet 100% betrouwbaar is. “Of je een telefoon in je broekzak hebt, maakt daarbij ook uit”, zei Ron Roozendaal eerder tegen NOS. Hij is Chief Information Officer van het ministerie van Volksgezondheid.

De CoronaMelder geeft nu circa 10.000 meldingen per dag af, ook op meer dan anderhalve meter. Hoe betrouwbaar is de meting dan? De noodzaak van een systeem dat wel nauwkeurig is, wordt groter met het stijgende aantal Corona-infecties.

De technologie ultra wideband (UWB) wordt in de Social Distancing Sensor toegepast. Die kun je in je zak stoppen of om je nek hangen. De afstandsmeting blijft daarbij volledig overeind. De meetwaarden zijn veel nauwkeuriger en betrouwbaarder dan bijvoorbeeld Bluetooth. Sensorspecialist Rob Pieters van Sentech: “Er wordt twee keer per seconden gemeten met de snelheid van het licht, met een nauwkeurigheid van centimeters. Je weet het meteen als je te dicht bij iemand in de buurt bent.”

Sentech is bezig met het verder ontwikkelen van de sensorsoftware, in samenwerking met Focus Technologies. Zo kan er straks ook gemeten worden hoelang mensen met elkaar in contact zijn geweest, op welke tijd dat is gebeurd en waar. Een dergelijke tijdmeting is interessant voor bron- en contactonderzoek. “De GGD in Breda heeft bijvoorbeeld al sensoren afgenomen. Zij hebben veel medewerkers die onder hoge druk werken en minimaal 1,5 meter afstand houden is dan lastig”, zegt Pieters.

Beste manier om een event te organiseren

“Grotere evenementen kunnen veilig zijn, mits zorgvuldig opgezet”, aldus de onderzoekers van het Smart Distance Lab. De 1,5 meter-regel heeft wel een specificatie van tijdsduur nodig. “Met de specificatie ‘meer dan 20 seconden’ meten we in een hoek met goede doorstroom geen contacten. Dit is belangrijk in de communicatie van politici naar burgers.”

Op basis van de eerste resultaten is het onderzoekadvies dat je een evenement het beste organiseert door het toepassen van wegbewijzering, en wel één richting op. “Je kan ook gebruikmaken van een sensor, welke de bezoekers informeert over of het ze lukt om de afstand te houden”, zegt het Smart Distance Lab. Hierbij is het cruciaal om goed aan de bezoekers uit te leggen hoe de Social Distancing Sensor werkt. Ze moeten weten wat er van ze verwacht wordt wanneer deze afgaat.

“Het zou fantastisch zijn als we daar vervolgens een beloning aan kunnen koppelen; dat de bezoeker met de minste overtredingen iets krijgt (red. een drankje, toegangskaartje). We weten dat belonen veel beter werkt dan straffen. Door het op zo’n manier te koppelen aan gedrag kunnen we social distancing stimuleren”, besluiten de onderzoekers.

Frank Wijnveld, Crowd Management Exepert bij Event Safety Institute, onderstreept dit: