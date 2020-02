SmartwayZ.NL heeft samen met autofabrikant Ford een slimme ‘rij-assistent’ getest die straks automobilisten moet vertellen hoe hard zij moeten rijden om groen te krijgen bij het volgende verkeerslicht. Het ‘Green Light Optimal Speed Advice’-systeem (GLOSA) staat nog in de kinderschoenen. Om het te ontwikkelen is het noodzakelijk dat grote internationale autofabrikanten testen uitvoeren met GLOSA, zoals Ford nu heeft gedaan op de Automotive Campus in Helmond.

De testdag op 31 januari heeft beter inzicht gegeven aan welke punten er nog gewerkt moet worden. Het idee achter GLOSA is om auto’s te laten communiceren met slimme verkeerslichten. Het is de bedoeling dat de bestuurder een adviessnelheid krijgt, zodat deze weet hoe hard of zacht gereden moet worden om bij het volgende verkeerslicht (nog net) groen te krijgen. Doordat de verkeerslichtregeling op dit moment nog niet betrouwbaar is, krijgt de bestuurder geen goede adviessnelheid. De informatie die het ‘slimme’ verkeerslicht namelijk uitzendt richting auto, is vaak niet exact juist. De geadviseerde snelheid die daarop wordt gebaseerd, is dus niet reëel. Belangrijkste uitdaging is dan ook om iets te vinden op het onvoorspelbare karakter van het verkeerslichtsysteem.

‘UItvoerige testen zijn nodig’

Christophe van der Maat, gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Brabant en voorzitter van de programmaraad van SmartwayZ.NL benadrukt dat GLOSA niet morgen operationeel is. “De techniek is aanwezig, maar om de rij-assistent definitief van de grond te krijgen zodat automobilisten er straks daadwerkelijk gebruik van kunnen maken, zijn uitvoerige testen nodig. Ik kijk uit naar die stap, want we spenderen veel te veel tijd aan het wachten voor rood licht met z’n allen. We zijn als SmartwayZ.NL dan ook blij met de samenwerking met Ford. Als overheid hebben we marktpartijen heel hard nodig om een slim mobiliteitsnetwerk voor Zuid-Nederland definitief voor elkaar te krijgen. En ik ben uiteraard trots dat dit gebeurt op de Automotive Campus, een unieke en innovatieve locatie in Europa. Niet voor niets kiezen internationale marktpartijen voor deze locatie.”

GLOSA moet minder vertraging opleveren en de reis meer ontspannen en comfortabeler maken. Het scheelt ook CO2- en stikstofuitstoot; door de betere doorstroming van het verkeer, hoeft er minder geremd en opgetrokken te worden. Binnen dit project werkt SamrtwayZ.NL samen met BeMobile, Connected Signals, Dynniq, MAP TM, Monotch, Sweco, Swarco, Vialis, Vitron, Technolution. Ook zijn een aantal overheidspartners aangesloten, waaronder de gemeenten Breda en Helmond en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.