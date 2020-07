Deze maand is in de Hoge Flux Reactor in Petten het onderzoek gestart naar het gedrag van splijtstof (reactorbrandstof). Met een nieuwe meettechniek wordt nieuwe informatie verzameld over het gedrag van splijtstof, die kan worden gebruikt in het ontwikkelen van nieuwe brandstof of het efficiënter benutten van bestaande brandstof.

In het gestarte onderzoek worden er twee varianten onderzocht: Fuel Creep II waarin het splijtstof van uraniumoxide is gemaakt en INSPYRE waarvoor gebruik gemaakt wordt van MOX, een splijtstof die uit een mengsel van uranium- en plutoniumoxide bestaat. MOX wordt beschouwd als splijtstof voor toekomstige snelle reactoren. Ieder experiment bevat zes verschillende splijtstofpillen, met drie verschillende samenstellingen.

Reactorsplijtstof moet onder alle (ook extreme) omstandigheden in een reactor veilig blijven. Splijtstof in de reactor staat bloot aan een combinatie van een hoog neutronenveld en hoge temperaturen. Het is dus belangrijk om te weten wat het effect hiervan is op de kwaliteit en het gedrag van de splijtstof. Door het beschikbaar komen van verfijndere meettechnieken, die door NRG zijn ontwikkeld, is het mogelijk om de afzonderlijke processen die het gedrag van splijtstof bepalen, in detail te bestuderen.

De eerste resultaten van het onderzoek worden al over enkele maanden verwacht, het project is afgerond omstreeks 2022

De gegenereerde data wordt beschikbaar gesteld aan de partners van het INSPYRE-consortium, wat onderdeel uitmaakt van het Europese Horizon 2020 project. Modelleurs gaan vervolgens aan de slag met de data en verbeteringen aan brengen in de huidige Fuel Performance Codes; codes die het gedrag van splijtstof tijdens bestraling voorspellen.