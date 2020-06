ROVC heeft voor Tempo-Team acht TechBites ontwikkeld. Dit zijn korte modules die opgebouwd zijn uit de reguliere modules van verschillende operator-cursussen. Per flexwerker worden er twee van deze modules aangeboden. De TechBites worden online gegeven via “virtual classroom”. Dit is een virtuele leeromgeving, waarin de fysieke klasruimte volledig wordt nagebootst. Cursisten die de TechBites volgen krijgen drie uur les van de docent. De TechBites worden afgesloten met een eindtoets. Wanneer de cursisten geslaagd zijn voor deze eindtoets ontvangen ze een certificaat, die aantoont welke modules er behaald zijn. Dit certificaat kunnen zij inbrengen als vrijstelling voor de gehele cursus. Met deze aandacht en training wil Tempo-Team de flexwerkers een steuntje in hun rug geven, zodat zij uiteindelijk beter inzetbaar zijn.

Stilstand is achteruitgang

Door de coronacrisis kwam een groot aantal flexwerkers binnen de techniek gedeeltelijk of helemaal thuis te zitten. Tóch besloot Tempo-Team om de flexwerkers door te betalen, ook al hadden zij geen werk. Ruud Beelen, Landelijk Manager Werk & Leren van Tempo-Team, kwam samen met zijn collega’s Anja Rath, Dorianne Bekhof, Joke Hoenderkamp en Linde Dekker, op het idee om deze periode te gebruiken om de technische flexwerkers te trainen en verder te ontwikkelen binnen hun vakgebied. Het was voor Tempo-Team vervolgens een logische stap om voor dit vraagstuk contact op te nemen met ROVC, waar zij al lang een samenwerking mee heeft. ROVC kwam gelijk met het idee om een virtuele leeromgeving op te zetten. Zo ontstond het idee van de TechBites.

Vanaf het begin heeft Tempo-Team Werk en Leren gekozen voor TechBites die kort en modulair zijn. Kort, omdat Tempo-Team snel wilde schakelen en haar medewerkers de kans wilde geven om zich te blijven ontwikkelen. Modulair, omdat Tempo-Team de bedrijven zelf de keuze wil geven om geschikte modules te kiezen die passen bij het bedrijf en de flexwerker. Ook ROVC staat achter modulair opleiden, omdat de flexwerkers dan alleen leren wat zij daadwerkelijk nodig hebben in hun werk.

Samenwerking tussen ROVC en Tempo-Team

Beelen geeft aan dat de filosofie van ROVC goed bij Tempo-Team past. “ROVC heeft de filosofie om dingen pragmatisch en snel aan te pakken. Ze zijn flexibel en modulair, wat wij – en onze klanten en flexwerkers – heel prettig vinden.” ROVC kreeg een grote rol in de ontwikkeling van de TechBites. Zo heeft ROVC meegedacht en advies gegeven over de inhoud van de modules, de virtual classroom gefaciliteerd, het lespakket aangeboden en de planning gemaakt. Dat de samenwerking tussen ROVC en Tempo-Team sterk is, dat bleek al snel. “Het was een grote uitdaging om in een korte tijd zo’n project te realiseren. Het vormgeven van de planning kostte meer tijd dan gedacht, aangezien we met twee verschillende systemen werken.” Hoe dit is opgelost? Door veel overleg via de telefoon en online meetings. Door korte lijnen en goed overleg kon alles snel doorgevoerd worden. Uiteindelijk kozen beide partijen ervoor om de planning via één systeem door te voeren.

Een product voor de toekomst

Tijdens de ontwikkeling stelde Beelen vast dat er veel tijd in ging zitten, maar zag hij ook dat er met de TechBites invulling gegeven werd aan de behoefte naar een nieuwe manier van leren. “Je kunt niet alles leren vanuit de virtual classroom. Sommige dingen moet je ruiken, zien en voelen. Toch denken we dat we hier een groot deel mee kunnen ondervangen. Vooral met alle positieve reacties die we hebben gekregen.” In eerste instantie werden de TechBites ontwikkeld voor de coronaperiode, maar Ruud Beelen is er zeker van dat zij dit alleen nog maar gaan uitbreiden.

Een blik vanuit ROVC

Wendy Theunissen-Haggenburg (accountmanager) en Emil van Hoffen (projectmanager maatwerk opleidingen) hebben de ontwikkeling van de TechBites vormgegeven. “Tempo-Team benaderde ons met de vraag of wij mee wilden denken over een manier om flexwerkers in deze tijd te blijven ontwikkelen. Nu de flexwerkers thuis zaten wilden ze liever de tijd gebruiken om ze breder inzetbaar te maken.” ROVC was er al snel over uit dat zij dit project wilde vormgeven. “We hebben goed contact met Tempo-Team. Daarnaast was dit voor ons een mooie manier om in de coronaperiode tóch opleidingen te kunnen verzorgen!” Ondanks het succes was het vraagstuk een stevige uitdaging. “Voor de ene flexwerker is iets interessant en voor de ander niet. Daarom kwamen we tot de conclusie dat de TechBites kort en flexibel moesten zijn.” Over de samenwerking met Tempo-Team is Wendy erg positief. “Er zijn korte lijnen en Tempo-Team is makkelijk in de samenwerking. Tempo-Team speelt heel snel in op trends in de arbeidsmarkt en wij willen daarin mee. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is ons wel gelukt.”