Het moderne papieren drinkstro is een nieuw hoogontwikkeld product dat steeds populairder is geworden als vervanging van plastic rietjes, dat vanaf juli 2021 wordt verboden.

Om deze transitie te ondersteunen, hebben 15 bedrijven uit de toeleveringsketen van de EU-brancheorganisatie 360° Foodservice een Charter of Trust for Paper Drinking Straws ontwikkeld. Tembo is een van die bedrijven, omdat we willen bijdragen aan een uniforme, hoogwaardige standaard voor papieren rietjes in Europa. Op 24 maart 2021 organiseerde 360° Foodservice een online event om het Charter of Trust voor papieren drinkrietjes te lanceren.

Over het ‘Charter of Trust’

Het Charter of Trust is een initiatief om de markt te informeren en te informeren over kwaliteit en veiligheid. Ten tweede wil Charter of Trust bedrijven en producten promoten die compliance en veiligheid voorop stellen. Dit initiatief werd twee jaar geleden gelanceerd toen bleek dat sommige producten die momenteel op de EU-markt in omloop zijn, niet altijd voldoen aan de Europese wetgeving ter bescherming van de consument.

Door zich aan te sluiten bij het charterinitiatief tonen bedrijven aan dat hun producten volledig voldoen aan de EU- en nationale wetgeving, van papier tot lijm en inkt. De hoop is om een herkenbaar segment van de papierstromarkt te creëren waar alle bedrijven in de toeleveringsketen ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de regelgeving.

De kwaliteit van papieren rietjes definiëren

Naarmate het papierstro steeds prominenter wordt, is duidelijk geworden dat kleine en middelgrote bedrijven niet in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over de kwaliteit van de papieren drinkrietjes die ze kopen. Evenzo beschikken de nationale autoriteiten niet over de kennis en middelen om na te gaan of de invoer en producten die al op de markt zijn, worden nageleefd. Het Charter of Trust is van plan om die informatiekloof in de markt op te vullen om te helpen bij het identificeren van conforme, veilige producten.

Tembo steunt een Europees keurmerk

Bedrijven die zich bij het Handvest hebben aangemeld, verbinden zich ertoe te voldoen aan alle EU-eisen inzake materialen die in contact komen met levensmiddelen. Binnenkort wordt een internationaal geregistreerd Keurmerk onthuld, dat het voor bedrijven in de foodserviceketen gemakkelijker maakt om conforme producten te identificeren. Tembo steunt dit initiatief samen met andere Europese fabrikanten. Op deze manier dragen we bij aan een uniforme, hoogwaardige standaard voor papieren rietjes in Europa.