Product- en procesinnovatie en organisatievernieuwing gaan hand in hand bij Tembo, de internationale bedrijvengroep met haar hoofdkantoor in Kampen. De afdeling program management entameert voortdurend projecten die de efficiëntie en kwaliteit naar een hoger plan brengen. Die worden steeds beter ondersteund door automatiserings-tools, zoals een ERP- en PLM/PDM-programmatuur. En nu wordt het filesharing-platform PROOM voor collaborative PLM uitgerold. ‘Wij hebben altijd wel een cultuur van verandering gehad; de mensen hier staan daar best heel erg voor open.’

De Tembogroup (1100 medewerkers) bestaat uit veertien bedrijven in zes landen, elk met hun eigen expertise. Door die kennis en kunde slim te combineren ontstaan steeds nieuwe producten, machines en boort Tembo nieuwe markten aan. Next generation products zoals Genesis, een machineplatform voor het zeer flexibel en op hoge snelheid assembleren van micro-componenten – en dat bij Tembo-dochter TDC in Kampen wordt gebouwd.

Papieren rietjes



Een andere succesformule is een machine die papieren rietjes produceert: 27.000 per uur, allemaal 100% oké en sterk. Dankzij een gepatenteerde techniek die verticaal produceren mogelijk maakt, neemt de machine slechts 3,6 vierkante meter in beslag – bij horizontale oplossingen praat je over twintig vierkante meter. De machine kan rietjes produceren in de range 3-10 millimeter diameter en 130-260 millimeter lengte. De activiteit is in een eigen entiteit ondergebracht: Tembo Paper. Die verkoopt de machines of maakt die in eigen huis voor eindklanten die niet zelf produceren – voor het doorontwikkelen van de machine een ideale mix. Wie in een McDonalds in Frankrijk een drankje koopt, krijgt er geheid een rietje van Tembo bij. En ook CapriSun is in dat land een grote klant. En ook in onder meer Spanje en Portugal en Oost-Europa – via een partner in Litouwen – worden goede zaken gedaan.

Eco en circulair



De rietjesmachine is in een aantal opzichten illustratief voor de koers die Tembo vaart. Ten eerste zet de groep, met een legacy in sigaren en machines voor de tabaksindustrie, vandaag de dag zwaar in op duurzaamheid – op eco/bio, circulair. De papieren rietjes doen niet onder voor plastic rietjes, waarvan er jaarlijks 150 miljard worden gebruikt en weggegooid – met enorme milieuproblemen van dien, neem die ‘plastic soup’. Die focus op sustainability vind je ook terug in de oplossingen die binnen de groep zijn – en nog worden – bedacht met behulp van oplosbare folies. Die worden onder meer gemaakt voor fabrikanten van (vaat)wasmachinetabletten.

Sterke troef



Verder toont de rietjesmachine een sterke troef van Tembo aan: het weet expertises die op verschillende plekken aanwezig zijn te combineren tot innovatieve, vernieuwende en vaak verrassende concepten. Voor de papierenrietjes-machine waren dat IMAtec in Luxemburg (machines voor het produceren en verpakken van papieren items), SPI in het Verenigd Koninkrijk (specialist in vloeistofstromen en lijmen) en Tricas in Zwolle (ontwikkeling next generation products). Verder brachten TDC in Kampen en dochter ITM Poland hun kennis en expertise in (modulaire) machinebouw in.

Standaardiseren en harmoniseren



Een internationale bedrijvengroep die intern zó veel kennis uitwisselt, die nauw samenwerkt met ontwikkelpartners en onderdelenproductie uitbesteedt aan toeleveranciers – en die door forse groei over de jaren en hogere klanteisen aanzienlijk complexer is geworden, ontkomt er niet aan zijn IT-automatisering goed op orde te hebben. Dat wil zeggen: te standaardiseren en harmoniseren. En dat doet Tembo dan ook, stapsgewijs.

TDC – waar dit artikel vanaf hier op inzoomt – loopt daar in voorop, zegt Dennis Schuldink, Tembo’s Group IT-manager. ‘TDC komt van ver. Een jaar of zes geleden implementeerden we het ERP-pakket Trimergo. Waarmee we afscheid namen van Microsoft Excel, Access en nog een paar andere pakketten waarvoor we te groot geworden waren. De implementatie van Trimergo heeft ons de basis gegeven om met verdere verbeterprojecten aan de slag te gaan.’

Projecten te over



Na een tijdje is daar program management uit ontstaan. Guido Mulder, sinds kort manager van die afdeling: ‘Projecten te over. Als er aan de onderkant iets afvalt omdat het afgerond is, zijn er aan de bovenkant alweer twee nieuwe bij gekomen.’ Maar goed dat hij over steun van het topmanagement niets te klagen heeft: ‘Dat steunt het verbeterproces volledig. We hebben veel vrijheid om projecten te definiëren. Mits goed onderbouwd, mogen we daar mee aan de slag.’

Volgende stap, recent gezet, was de implementatie van de PLM-/PDM-oplossing PRO.FILE. Het doel: totale grip krijgen op de ontwikkel- en maakprocessen, onder meer doordat alle documentatie op één plek wordt opgeslagen, revisieprocessen eenvoudig (altijd overal de laatste versie) verlopen en taken en verantwoordelijkheden helder en strak gealloceerd worden, wat in engineering én productie de foutkans reduceert c.q. elimineert.

Steeds enthousiaster



Zo kort na de implementatie is PRO.FILE nog niet TDC-breed ingevoerd: inmiddels draait het derde ontwikkelproject erop. Maar dat is een kwestie van tijd, aldus Patrick de Kruijff, inkoper en aanjager van de ontwikkeling van de new generation producten. ‘Ik hoor steeds enthousiastere reacties. Bij engineering zeggen ze veel meer grip op ontwikkelprojecten en werkomstandigheden te hebben.’

Vooral voor het complexere werk, waarin het op straf managen aankomt, is PRO.FILE ‘het uitgelezen programma’, zegt hij. Daarbij speelt dat TDC nauw samenwerkt met een netwerk van toeleveranciers en (ontwikkel)partners. Externe partijen die altijd over de accurate – meest recente – documentatie moeten beschikken om niet met de verkeerde informatie aan de slag te gaan. En die dus ook over de tooling moeten beschikken om terugmeldingen te doen over aspecten waarvan zij menen dat het anders/beter kan.

Veilig naar buiten



Dus is implementatie van een PLM-extensie die informatieuitwisseling buiten de muren van het eigen bedrijf mogelijk maakt, volgens Dennis Schuldink, ‘een logische vervolgstap’. Die TDC nu bezig is te zetten: met de implementatie van PROOM (PRO.FILE Project ROOM). Die filesharing-oplossing maakt communicatie over en weer eenvoudig, voorkomt fouten en misverstanden fouten en borgt veilige, cloud-gebaseerde communicatie met interne partijen elders en met externe partijen – ontwikkelpartners, toeleveranciers en eventueel ook klanten. Hugo Botter, managing director van PLM Xpert, de implementatiepartner van PRO.FILE en PROOM bij TDC: ‘PRO.FILE is de interne kant van productdata-management; zo gauw je naar buiten gaat, is communiceren met PROOM een goed idee. Dit wordt ook wel als cPLM betiteld waarbij de ‘c’ staat voor collaborative, samenwerken dus.’

Veiligheid voorop



Waarbij Schuldink het aspect veiligheid onderstreept. ‘Te vaak zie ik nog dat bedrijven via e-mail of FTP-tools als WeTransfer en Dropbox communiceren. Niet doen, dat is niet veilig. Dan ga je van een interne, beheerde omgeving naar een onbeheerde, houtjes-touwtjes omgeving. Met alle risico’s van dien: je bericht komt niet aan of komt in een SPAM-box terecht, er is geen terugkoppeling van wie het heeft ontvangen en of die geautoriseerd is om het te downloaden of alleen maar in te lezen, het bericht wordt gewijzigd en gaat een eigen leven leiden. De risico’s zijn groot, al helemaal als het om overdracht van IP-informatie gaat (intellectual property, red.). PROOM, als cloud-gebaseerd platform werkt met projectruimtes waar onbevoegden van zijn afgesloten, heeft die nadelen allemaal niet. Overigens cloud, maar kan ook gewoon op de eigen servers (on-premise) draaien zoals bij Tembo. Ook niet onbelangrijk als het gaat om veiligheid.

Volop verbeterkansen



TDC gaat niet alle functionaliteit die PROOM biedt meteen inzetten Maar wel in de communicatie met andere Tembo-vestigingen en de buitendienst – en met toeleveranciers en een ontwikkel- en productiepartner als Masévon, de system supplier in Hardenberg. Dat op termijn ook de klanten aanhaken, sluit Schuldink ‘zeker niet’ uit. Schuldink: ‘We zien PROOM in eerste instantie als een portal om op een makkelijke, veilige manier up-to-date informatie te delen die je moet hebben om een order te maken. Zo is er ook een verbinding tussen PRO.FILE/ PROOM en het Trimergo ERP systeem die bij het maken van een inkooporder automatisch alle benodigde documenten/tekeningen klaar zet in een PROOM projectruimte voor de toeleverancier.

Verder oriënteren we ons erop om het ook voor contracten, nda’s (non-disclosure agreements, red.), levercondities, trainingen, enzovoort te gaan gebruiken.’

Uitrollen binnen andere Tembo-vestigingen is nog even toekomstmuziek. ‘Zoals gezegd: we komen van ver. Kansen om verder te verbeteren zijn er nog volop.’