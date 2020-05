De recente analyse van Frost & Sullivan, Telehealth-A Technology-Based Weapon in the War Against the Coronavirus, 2020, stelt vast dat de vraag naar telegezondheidstechnologie naar verwachting drastisch zal toenemen naarmate de COVID-19-pandemie de praktijk van de geneeskunde en de levering van gezondheidszorg wereldwijd blijft verstoren. De markt voor telegezondheidszorg in de Verenigde Staten (VS) zal tegen 2025 naar schatting een duizelingwekkende zevenvoudige groei laten zien, wat resulteert in een jaarlijks groeipercentage van vijf jaar (CAGR) van 38,2%. In 2020 zal de markt voor telezorg waarschijnlijk een tsunami van groei doormaken, wat resulteert in een jaar-op-jaar stijging van 64,3%.

“De kritieke behoefte aan social distancing tussen artsen en patiënten zal de ongekende vraag naar telegezondheid stimuleren, waarbij gebruik wordt gemaakt van communicatiesystemen en -netwerken om een synchrone of asynchrone sessie tussen de patiënt en de zorgverlener mogelijk te maken”, aldus Victor Camlek, hoofdanalist van de gezondheidszorg bij Frost & Sullivan. “Alle belanghebbenden moeten echter beseffen dat veel mensen de termen ‘telegezondheid’ of ‘telegeneeskunde’ gebruiken zonder het betrokken ecosysteem te begrijpen. Deze studie zal de vele componenten verduidelijken die nodig zijn om telezorg te implementeren”.

Camlek voegde hieraan toe: “In alle marktsegmenten zullen virtuele bezoeken en patiëntmonitoring op afstand (RPM) de totale markt van telegezondheidszorg doen opleven, gevolgd door mHealth en persoonlijke noodhulpsystemen (PERS). Verder zullen patiënten profiteren als de gegevens van RPM volledig beschikbaar zijn voor aanbieders van virtuele bezoeken. Deze trend zal het voordeel van geïntegreerde diensten aantonen. Het trauma als gevolg van de COVID-19-crisis zal leiden tot een duidelijke groeimogelijkheid voor one-stop virtuele bezoeken en RPM-oplossingen.

De kans dat telezorgproducten en -diensten een standaard voor zorg worden, neemt toe. De uitdaging waarvoor deze technologie en zorgverleners zich gesteld zien, is dat zij in staat moeten zijn om zich aan deze ongekende vraag aan te passen. De groei in de telegezondheidsruimte zal worden voortgezet, ook buiten de COVID-19-pandemie om, voor de leveranciers die kunnen leveren:

Gebruiksvriendelijke sensoren en diagnostische apparatuur op afstand die na de telegezondheidservaring een groot aantal succesvolle resultaten voor de patiënt opleveren.

Praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI), interactieve virtuele assistenten (IVA’s) en robotica die het model voor telezorgimplementatie uitbreiden.

Inzet van big data analytics die onderzoekers kunnen helpen meer te weten te komen over de manier waarop COVID-19 vordert onder diverse patiëntenpopulaties.

Het naleven van cybersecurity en privacyregels die data-inbreuken na het gebruik van telezorgdiensten vermijden.

Meetbare gegevens die de waarde van telegezondheid bevestigen en de regelgevende instanties op federaal en staatsniveau beïnvloeden om alle noodsituatievrijstellingen uit te breiden tot buiten de pandemie.

Telehealth-A Technology-Based Weapon in the War Against the Coronavirus, 2020 is de nieuwste toevoeging aan Frost & Sullivan’s Transformational Health onderzoek en analyses die beschikbaar zijn via de Frost & Sullivan Leadership Council, die organisaties helpt bij het identificeren van een continue stroom van groeimogelijkheden om te slagen in een onvoorspelbare toekomst.

Meer informatie over deze analyse: http://frost.ly/43e