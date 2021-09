Door de huidige supplychain problemen zijn er tekorten aan van alles en nog wat. Dat terwijl er een enorme voorraad is aan printplaten, batterijen en elektronische en mechanische componenten, althans, als onderdeel van de installed base. Natuurlijk, zolang die machines en apparatuur in gebruik zijn kun je die voorraad niet aanspreken, maar zodra ze aan het eind van hun life cycle geraken is dat wel het geval. Het is deze ‘geïnstalleerde voorraad’ die Bluetron wil helpen benutten, legt Bluetron-marketingman Carlo van Pelt uit. ‘Wij houden ons als 25 jaar met die problematiek bezig: hoe kun je de installed base aan elektronica circulair maken? Wij weten hoe we elektronica of batterijen op een zo efficiënt mogelijk manier uiteen kunnen nemen zodat de onderdelen kunnen worden gerefurbished of geremanufactured. Dat laatste houdt in: als nieuw produceren, met dezelfde functionaliteit, garantievoorwaarden et cetera. En ze vertonen minder uitval dan nieuwe omdat de zwaktes er inmiddels uit zijn.’

Tot nog toe stonden veel toeleveranciers daar niet voor open. Zij krijgen immers de opdracht van hun klant een module of een component met een bepaalde functionaliteit te engineeren en te produceren. Daarvoor willen ze nieuwe, virgin materialen gebruiken, waarvan de kwaliteit vaststaat en geen gebruikte, waarvan de kwaliteit voor hen twijfelachtig is. ‘Maar die houding verandert nu, moet nu veranderen. Want menige systeemleverancier komt nu in de liquiditeitsproblemen omdat hij niet kan uitleveren, omdat hij dat ene component mist. Dan is het ineens wel interessant naar die installed base te gaan kijken.’ Bluetron kan bedrijven helpen de schaarsteproblematiek te lenigen, wil Van Pelt maar zeggen. Met alle voordelen voor de korte termijn. ‘Gebruik maken van de installed base is het plukken van het laaghangende fruit. Door te analyseren wat zich goed leent voor hergebruik en hoe je dat praktisch organiseert kun je op korte termijn tekorten oplossen.’

Behalve op het voorkomen van schaarste (en verspilling) op de korte termijn, wil de onderneming dat met haar ‘Circularity-to-Profit’-benadering ook regelen voor de lange termijn. ‘Voor de lange termijn is het zaak dat al tijdens het ontwerpen van modulen, dus in de r&d-fase, rekening wordt gehouden met het kunnen ontmantelen en hergebruiken.’ Maar, dit design for circularity, tekent Van Pelt daar meteen bij aan, heeft ook hoofdzakelijk pas op de lange termijn effect en vergt dus een lange adem. ‘Grote oem’ers als ASML of IBM – klanten van Bluetron – zijn met een circulair businessmodel bezig. Omdat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en in het besef dat ze zo tegelijk hun aantrekkingskracht vergroten op de jonge talenten. Maar dat businessmodel verandert het werk voor alle onderdelen van de waardeketen. Want circulair worden heeft niet alleen implicaties voor r&d, maar evengoed voor productie, service, maintenance en sales. Die moeten ook allemaal mee, terwijl de effecten van circulair design op beschikbaarheid en het milieu pas op de lange termijn optreden.’

Veel grote oem’ers zetten inmiddels de eerste strategische stappen naar een circulair verdienmodel, net als enkele eerstelijns toeleveranciers als Neways en Prodrive, weet Van Pelt. ‘Maar de meeste toeleveranciers zijn nog niet zover. Een module of een component met een specifieke functionaliteit engineeren en produceren is vaak al zo complex dat deze suppliers geen trek hebben ook nog eens na te moeten denken over de vraag hoe die module ontworpen kan worden zodat die gemakkelijk en winstgevend gerefurbished of geremanufactured kan worden. Maar hun oem-klant gaat die vraag wel stellen. Wij kunnen hen daarbij met advies, engineering en service ondersteunen en zorgen dat ze snel de eerste stappen gaan zetten.’