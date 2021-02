Halfgeleiders zijn het brein van moderne elektronica en maken zeer geavanceerde technologieën mogelijk in de gezondheidszorg, communicatie, computers en transport, naast vele andere toepassingen. De wereldwijde omzet van halfgeleiders is in 2020 met 6,5 procent gestegen, wat een groeiende vraag naar chips aantoont in verschillende eindmarkten.

In de automobielsector hebben chips onze auto’s exponentieel slimmer, veiliger en efficiënter gemaakt, maar een wereldwijd tekort aan bepaalde halfgeleiders heeft gevolgen voor de automarkt, waardoor de productie van sommige auto’s is vertraagd. Het tekort is grotendeels het gevolg van forse schommelingen in de vraag als gevolg van de pandemie en het toegenomen gebruik van halfgeleiders in geavanceerde voertuigen. De halfgeleiderindustrie werkt hard om de productie op te voeren om aan de hernieuwde vraag te voldoen.

De stijgende algemene vraag naar halfgeleiders en hun steeds groter wordende belang in de hele economie heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers in Washington. Het Congres heeft eerder dit jaar wetgeving aangenomen waarin wordt opgeroepen tot federale stimulansen voor de productie van binnenlandse chips en investeringen in halfgeleideronderzoek om aan deze groeiende vraag te voldoen. Beleidsmakers moeten nu financiering voor deze voorzieningen krijgen om het Amerikaanse leiderschap op het gebied van halfgeleiders te versterken, de Amerikaanse economie en het scheppen van banen te versterken en de toeleveringsketens van halfgeleiders beter bestand te maken tegen toekomstige crises.

De gebeurtenissen die leidden tot het huidige tekort aan autochips begonnen in het tweede kwartaal van 2020, toen autofabrikanten de productie en chipaankopen begrijpelijkerwijs verminderden toen het virus zich over de wereld verspreidde. Chipmakers zagen ondertussen een stijgende vraag naar halfgeleiders die worden gebruikt voor gezondheidszorg op afstand, thuiswerken en virtueel leren, die nodig waren tijdens de pandemie.

In de maanden die volgden, steeg de vraag naar halfgeleiders voor de automobielsector veel sneller dan de meeste hadden verwacht. Onderstaande grafiek illustreert deze ontwikkeling. De duidelijke daling van de maandelijkse omzetgroei op jaarbasis (op jaarbasis) voor toepassingsspecifieke chips die in de automobielmarkt worden gebruikt, was plotseling en krachtig in maart en april, toen de pandemie autofabrieken wereldwijd sloot. Evenzo uitgesproken was het snelle herstel van de omzet op jaarbasis tijdens Q3 en Q4. De maandelijkse verkopen in het vierde kwartaal waren zelfs weer positief. Deze grafiek illustreert duidelijk een V-vormige neergang en herstel in de automatische chipverkoop.

Zoals gezegd, heeft de halfgeleiderindustrie zich ingespannen om de productie op te voeren om aan de sterke vraagstijging te voldoen, maar deze onbalans tussen vraag en aanbod kan niet worden verholpen met de “omkering van een schakelaar”. Het herstellen van het marktevenwicht kost tijd. Halfgeleiderproductie is niet geschikt voor snelle en grote verschuivingen in de vraag, aangezien het tijd kost om de halfgeleiderproductie op te voeren. Het maken van een halfgeleider is een van de meest complexe fabricageprocessen. Doorlooptijden tot 26 weken zijn de norm in de industrie om een ​​afgewerkte chip te produceren. De meeste industrieanalisten zijn van mening dat het huidige aanbodtekort op korte termijn de komende maanden zal afnemen naarmate het aanbod zich aanpast aan de vraag.

Het tekort herinnert ons aan de essentiële rol die halfgeleiders spelen op zoveel kritieke gebieden van de samenleving, waaronder transport. Deze trend zal alleen doorzetten naarmate de vraag naar elektronica en connectiviteit groeit. In de auto-ruimte vertrouwen nieuwe voertuigen in toenemende mate op chips voor brandstofefficiëntie, veiligheid en andere functies. De verwachte groei van elektrische auto’s zal deze afhankelijkheid alleen maar versterken. Op de lange termijn, aangezien chips een nog grotere rol spelen in een steeds groter wordende reeks producten, zal de wereldwijde vraag naar chips blijven stijgen.

Een kernprioriteit van de halfgeleiderindustrie is daarom het bevorderen van federale stimulansen voor de fabricage van chips in de VS, dus ons land is gepositioneerd om de chips te produceren die nodig zijn om aan de stijgende vraag op de lange termijn te voldoen. Zoals hierboven vermeld, steunt SIA krachtig de bepalingen die zijn vastgesteld in de National Defense Authorization Act die federale stimulansen voor de productie van halfgeleiders in eigen land en investeringen in halfgeleideronderzoek toestaat, evenals inspanningen om de productie te versterken door middel van een investeringskrediet. Maar het is niet voldoende om deze bepalingen toe te staan. We moeten ervoor zorgen dat ze volledig worden gefinancierd. Dat betekent dat de regering van Biden en het Congres moeten samenwerken en substantiële financiering moeten verstrekken om de productie en het onderzoek van Amerikaanse chips te ondersteunen.

We kijken ernaar uit om met de nieuwe regering en het Congres samen te werken om deze voorzieningen volledig te financieren en een historische heropleving van de halfgeleiderproductie in de VS in te luiden.

Bron SIA