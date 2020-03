Tegema kan met modulair assemblageplatform snel uiteenlopende processen bouwen

Anderhalf jaar geleden heeft Tegema besloten zich toe te gaan leggen op het optimaal inrichten van hoognauwkeurige assemblageprocessen voor de hightech industrie. Daartoe heeft het een modulair assemblageplatform ontwikkeld waarmee snel en voor uiteenlopende toepassingen processen ontwikkeld en gebouwd kunnen worden, vertelt Tegema-directeur Pierre van Lamsweerde.

In het verleden bouwde Tegema af en toe van dergelijke machines, nu is het een substantieel deel van de business aan het worden. Een voorbeeld is de machine die nu voor Adimec gebouwd wordt. Adimec is een oem’er van high-end camerasystemen met een extreem hoge beeldkwaliteit voor markten als de medische technologie, de semicon en high end security. Met de Tegema-machine kan volautomatisch de CMOS-beeldsensor uitgelijnd worden op het optiek. ‘Die sensor zet het licht om in beeld. Om dat goed te kunnen doen, positioneert onze machine sensor en optiek exact in de juiste hoek ten opzichte van elkaar. Vervolgens worden ze verlijmd. Het ontwikkelen en bouwen van deze processen deed Adimec tot nog toe zelf. Omdat het bedrijf hard groeit en zijn engineeringscapaciteit wil vrijhouden voor klantspecifieke applicaties, is het met ons in zee gegaan.’ Vooralsnog bouwt Tegema één assemblagemachine voor Adimec. ‘Maar het zouden er meer kunnen worden.’

Dankzij de modulariteit van het assemblageplatform dat Tegema gebruikt, kunnen er snel compleet andere assemblageprocessen mee ontwikkeld en gebouwd worden. ‘In het platform ligt 80 procent van het proces al vast. Afhankelijk van wat de klant nodig heeft, kunnen uiteenlopende vormen van motion control worden toegevoegd. Het maakt niet uit of voor het proces bijvoorbeeld een robot of juist een hexapod nodig is. Of dat er voor het maken van de verbinding niet gelijmd maar gelast moet worden’, aldus Van Lamsweerde. Die flexibiliteit van het platform maakt het mogelijk ook voor bijvoorbeeld de fotonicamarkt processen te maken, weet hij. ‘Voor optic sensing moet een fiber heel nauwkeurig op een optische chip worden bevestigd, om het optische signaal in een elektrisch om te kunnen zetten. Ons platform zorgt voor de nauwkeurige uitlijning en verlijmt vervolgens fiber en chip.’

Het Eindhovense Tegema is een multidisciplinaire systeemintegrator met meer dan honderd ingenieurs en bedrijfsadviseurs op de loonlijst. Het bedrijf heeft ruime ervaring met precisiemechanica en mechatronica en combineert dat met de nieuwste robotica, software en big-datatechnologieën. Om met die competenties productieprocessen te ontwikkelen en bouwen die onder meer inspelen op de toenemende behoefte aan mass customization.