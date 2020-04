TEGEMA en Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG gaan geautomatiseerde systemen ontwikkelen voor de fotonica industrie.

De Nederlandse systeemintegrator TEGEMA en Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG zijn een samenwerking gestart om geautomatiseerde systemen te ontwikkelen voor assemblage- en verpakkingstechnologie in de fotonica industrie.

Vergeleken met microchips is de productie van geïntegreerde fotonische componenten een doorslaggevende processtap complexer: de koppelingstechnologie om optische vezelcomponenten met elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld individuele glasvezels of glasvezelarrays, chips, VCSEL’s, lenzen, diffractieve elementen of fotodiodes. PI biedt snelle, zeer nauwkeurige positioneringssystemen voor deze productiestap met speciale in de systeemcontrollers ingebouwde firmware-routines. Deze worden al wereldwijd gebruikt voor de ontwikkeling van fotonische componenten en worden ook gebruikt in de pilotproductie.

“Veel klanten vragen om een veel hoger automatiseringsniveau, bijvoorbeeld bij het verwerken van fotonische chips of het aanbrengen en uitharden van lijmen”, zegt Scott Jordan, hoofd van het fotonica-marktsegment bij PI, en voegt daaraan toe: “TEGEMA is een ervaren systeemintegrator die jarenlange ervaring heeft met dergelijke vragen.”

Arno Thoer, directeur projectoplossingen bij TEGEMA, is blij met de samenwerking met PI: “De assemblage- en verpakkingstechnologie draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale kosten van fotonische componenten. De reeds beproefde systemen van PI vormen het hart van onze platformconcepten voor de verdere automatisering van deze processtap. We willen bijdragen aan een aanzienlijke versnelling van dit proces, waardoor de bijbehorende kosten worden geminimaliseerd en de fotonica-industrie een verdere doorbraak kan maken. “TEGEMA heeft een modulair platform ontwikkeld voor de assemblage van fotonica apparaten, met een ruwweg tien keer hogere doorvoercapaciteit dan met de huidige beschikbare oplossingen. Een eerste demosysteem is al opgezet als proof of concept. Het montageplatform wordt eind april 2020 gelanceerd.