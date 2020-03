In het magazijn staan vier grote ‘liften’ van negen meter hoog en met een laadvermogen van liefst 160 ton. In de liften zitten ladekasten, waarin een robot aan de hand van barcodes binnengekomen producten snel kan opslaan. Elk product altijd op de juiste plek. En dan is er ook nog een state-of-the-art cleanroom van in totaal honderd vierkante meter.

Oftewel: Teesing is begin januari verhuisd naar een nieuw pand in Rijswijk – en dat is voor alle betrokkenen een feestje. Het bedrijf is internationaal leverancier van koppelingen, buizen, afsluiters, systemen en assemblages voor hightech toepassingen voor transport van vloeistoffen en gassen. Het oude pand, uit de jaren zeventig, was behoorlijk uitgewoond, zegt Bart Bakkeren, online marketeer bij het bedrijf met zo’n tachtig medewerkers. ‘Ons nieuwe pand is vier keer zo groot. We vinden het magnifiek.’

In het gebouw is een routing aangelegd, waarlangs alle binnenkomende bestellingen en producten rechtstreeks naar de juiste plek worden geleid. ‘Dat gaat sneller en efficiënter. We maken minder fouten en weten nu precies waar alles ligt’, aldus Bakkeren. ‘En dus kunnen we het sneller vinden en gebruiken.’

Voorheen zat de cleanroom letterlijk in de kelder. De nieuwe cleanroom is niet alleen vier keer zo groot, maar ook beter toegankelijk en beter ingericht. Het is een zogeheten Cross-Flow cleanroom, waarbij de schone lucht uit één zijwand de ruimte wordt ingeblazen. Hoe dichter bij de wand, hoe schoner het er is. Afhankelijk van waar de medewerkers staan, kan op deze manier van ISO-klasse 4 tot klasse 6 schoon geassembleerd en verpakt worden. ‘Omdat het in feite één grote ruimte is, kunnen we grote assemblages verwerken. We kunnen nu bijvoorbeeld slangen tot een lengte van zes meter onder de schoonste omstandigheden voor de klant assembleren.’

Eén van de klanten waar Teesing de cleanroom voor gebruikt, is technologiegigant ASML in Veldhoven. Op dagelijkse basis worden er slangen, koppelingen en andere producten onder beschermende omstandigheden in elkaar gezet en verpakt voor het bedrijf. De nieuwe cleanroom heeft zeker toegevoegde waarde, zegt Kees de Wit, principal architect clean technology bij ASML. ‘Vergeleken met de oude situatie heeft Teesing echt een kwantumsprong gemaakt. Ik kan me goed voorstellen dat ze in het nieuwe gebouw efficiënter en sneller kunnen werken. Teesing had altijd al een hoog besef van kwaliteit, en dat zal in deze betere omgeving nog gemakkelijker te garanderen zijn.’