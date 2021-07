Het is voor een klant die niets aan het toeval wil overlaten. Sinds twee jaar ondersteunt Teesing in Rijswijk diens serviceorganisatie en dat brengt heel veel logistieke handelingen met zich mee. Een zeer complete ondersteuning die Teesing graag ook andere hightech machinebouwers wil bieden.

‘Een beetje als bij Ikea’

‘Wat het complex maakt, is al het papierwerk. Op een afvinklijst moet bijvoorbeeld tot het kleinste detail aangegeven worden welke handelingen allemaal zijn verricht. Welk onderdeel op welke manier in welk type zakje is gestopt en hoe en met welk materiaal het is afgedicht. En maak daar geen fouten mee. Want als onze klant een klacht krijgt van zijn klant, dan staat die meteen bij je in de cleanroom om met eigen ogen te checken of alles daadwerkelijk volgens voorschrift gereinigd, bestickerd en verpakt wordt.’ Aldus Frank Bazelmans van Teesing, leverancier van koppelingen, fittingen, filters, afdichtingen, slangen en subassemblies daarvan voor de hightech machinebouw. Die consciëntieuze afhandeling waar de accountmanager heeft over heeft betreft die van spare parts voor een grote klant in de halfgeleiderindustrie. ‘Dat doen we sinds 2019 voor deze klant – de naam mag ik helaas niet noemen. Voordien deed hij dat werk zelf. Zoals het nu georganiseerd is, scheelt hem dat veel kostbare cleanroomruimte en belastend logistiek werk.’

Enorm verschil

Teesing levert de producten – van merken als Serto, Mott en Rectus – en de subassemblies daarvan zowel voor nieuwbouw aan de productieafdeling van de klant en diens system suppliers als voor onderhoud aan de serviceafdeling van de klant. Maar de procedure voor het afhandelen van deze twee typen aanvragen verschilt enorm, verhaalt Bazelmans. Het materiaal voor productie gaat gereinigd en wel, volgens voorschrift verpakt, naar de klant en zijn modulebouwers, met de artikelnummers van de fabrikant er nog op. Het materiaal voor servicedoeleinden moet echter ontdaan worden van elke fabrikantmarkering. ‘Wij halen ze er allemaal af en vervangen die door stickers met barcodes uit het ERP-systeem van de klant. Via een portal hebben we toegang tot dat systeem en kunnen we die stickers zelf printen. Zo weet de klant zeker dat de artikelnummers op de onderdelen exact corresponderen met de nummers in zijn ERP.’

Als bij Ikea

Bij die ‘serviceaanvragen’ zit de complete technische productdocumentatie (TPD). Daarin is niet alleen nauwgezet beschreven om welke artikelen van welke fabrikant het gaat, maar ook welke dozen en andere omverpakkingen van welke voorgeschreven leverancier gebruikt moeten worden. Plus die verpakkingsinstructie, compleet met afvinklijsten. En er zit uitvoerige gebruiksinstructie bij voor de eindklant. ‘Een beetje als bij Ikea. In detail wordt erin aangegeven welke onderdelen de omverpakking bevat en hoe de engineer van de eindklant die moet gebruiken. Foolproof. En mocht een onderdeel niet goed functioneren, of wel in orde zijn maar bij nader inzien niet goed geschikt voor de toepassing, dan zit er ook de retourverpakking bij waarin het naar onze klant kan worden teruggestuurd.’

Alle capaciteit

De laatste uitdaging voor Teesing is alle onderdelen, in cleanroom-omstandigheden goed gereinigd en dubbel verpakt, met de retourverpakkingen en alle afvinklijsten, gebruiksinstructies en andere documentatie in de voorgeschreven omverpakking te krijgen. ‘Een kit past vaak maar nét.’ Daarna gaat het materiaal naar de klant die het op voorraad legt in een van de warehouses waarover hij beschikt, in afwachting van servicevragen van zijn klanten.

Een zeer complete ondersteuning dus van de serviceorganisatie. ‘Zo compleet doen we tot nog toe alleen voor deze klant. Maar we hebben alle capaciteit om die ondersteuning aan meer partijen te gaan bieden’, verzekert Bazelmans.

Rekening houden met toenemende reinheidseisen

Sinds 1952 is Teesing internationaal leverancier van koppelingen, buizen, afsluiters, systemen en assemblages voor industriële toepassingen, submicrontechnologie en alternatieve energie in pneumatiek, hydrauliek, instrumentatie en transport van media. Met kantoren in Nederland (ISO-gecertificeerd hoofdkantoor in Rijswijk), de VS (New Jersey), Taiwan en een joint venture in China (Beijing) is het bedrijf wereldwijd actief in uiteenlopende gespecialiseerde markten, zoals de medische/farmaceutische industrie, waterzuiveringsbedrijven, automobielindustrie, spoorwegen, halfgeleiderindustrie en alternatieve brandstoffen.

Vorig jaar betrok Teesing een nieuw pand in Rijswijk waarin rekening is gehouden met de toenemende reinheidseisen van de hightech markt. De cleanroom is vier keer zo groot als in het oude pand en ook beter toegankelijk en beter ingericht. Het is een zogeheten Cross-Flow cleanroom, waarbij de schone lucht uit één zijwand de ruimte wordt ingeblazen. Hoe dichter bij de wand, hoe schoner het er is. Afhankelijk van waar de medewerkers staan, kan op deze manier van ISO-klasse 4 tot klasse 6 schoon geassembleerd en verpakt worden. Omdat het in feite één grote ruimte is, kunnen grote componenten, bijvoorbeeld slangen tot een lengte van zes meter, onder de schoonste omstandigheden geassembleerd worden.