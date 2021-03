De inzet van lasertechniek neemt in populariteit toe en er is veel behoefte aan deze technologie bij MKB-bedrijven o.a. Tecnotion. Het INTERREG-project Laser-Fertigung in KMU heeft 3 jaar lang MKB-bedrijven in de EUREGIO geholpen om productieprocessen met lasersystemen toe te passen en sluit eind deze maand af. „Aan ideeën en bereidheid om ondernemersrisico’s te nemen is in het grensgebied geen gebrek. Er zijn relatief veel kleinere bedrijven die zich ervan bewust zijn dat zij technologisch bij moeten blijven en zij willen dit ook. Daarentegen is er vaak een gebrek aan technologische pioniers en hoogtechnologische voorzieningen die kleinere bedrijven een duwtje in de rug kunnen geven en kunnen helpen met de juiste implementatie“, legt Dipl.-Ing. Ludger Jens Hildenhagen van het Laserzentrum van de Fachhochschule Münster uit.

De Fachhochschule Münster probeerde samen met Nederlandse en Duitse ondernemingen bestaande laserfabricageprocessen in MKB te versnellen om een grotere economische efficiëntie te bereiken. Hiervoor waren individuele aanpassingen nodig, omdat lasermachines en de bijbehorende processen vaak zeer complexe systemen zijn. Vooral voor kleine ondernemingen vormt de investering vaak nog een grote hindernis. Dankzij het project zijn bij de projectpartner Tecnotion uit Almelo laserfabricageprocessen ontwikkeld die zij in de nabije toekomst willen gaan gebruiken. En voor de start-up Blue Safety uit Münster (DE) werd een speciaal 3D-coatingproces voor kunststofcomponenten ontwikkeld. De opgedane kennis uit het project wordt inmiddels ook met bedrijven gedeeld. Voor een verdere verspreiding van de knowhow moet worden gezorgd door middel van persberichten en artikelen in vaktijdschriften en bovendien door mee te doen aan passende kaderevenementen.

Verfrissend

De Duits-Nederlandse samenwerking werd ervaren als verfrissend en als een verrijking. „Wij hadden al ervaring met een INTERREG-project en hebben vaker met Nederlandse partners samengewerkt. De mentaliteit van de Nederlanders is iets anders. Mij valt op dat zij iets minder bureaucratisch denken, dat wil zeggen dat zij directer naar haalbare oplossingen streven. De Duitse aanpak daarentegen is vaak wat ingewikkelder en tijdrovender. Soms is de Duitse grondigheid echter ook een voordeel – op die manier kunnen beide varianten elkaar positief aanvullen en van elkaar leren“, vertelt Hildenhagen.

Nieuwe projectideeën

Er wordt ook al gewerkt aan nieuwe projectideeën die als neveneffecten tijdens de laserprocessen werden waargenomen, zoals welke mogelijkheden voor de specifieke productie van functionele oppervlakken er bestaan. „Het speciale effect dat tijdens het project ontdekt werd kan vergeleken worden met het lotusblad effect. Het water plakt niet, maar rolt eraf. In beperkte mate kan dit ook werken met bacteriën of virussen. Als gevolg van de huidige pandemie heeft dit onderwerp veel belangstelling gekregen en zal het specifiek worden onderzocht“, maakt Hildenhagen duidelijk.

Het INTERREG V A – project ‘’Laser-Fertigung in KMU” wordt gefinancierd door de Europese Unie. Verder ondersteunen het Wirtschaftsministerium van Noordrijn-Westfalen, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Overijssel het project.