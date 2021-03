TechTalk in Brainport Eindhoven op donderdag 1 april van 16:00 tot 17:00 uur. Deze keer over het belang van de Nederlandse maakindustrie in de energietransitie en de start van het Dutch Elektrolyser initiatief vanuit Brabant.

De maakindustrie in Nederland speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Met de inzet van hightech expertise en precisietechnologie heeft Nederland de kennis om machines, producten en materialen te maken die nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van de wereld.

Tijdens de online TechTalk gaat moderator Tom Jessen in gesprek met boegbeelden uit de industrie over het belang van een sterke Nederlandse maakindustrie om de energietransitie mogelijk te maken; welke marktkansen zijn er, hoe kunnen deze door samenwerking het beste gerealiseerd worden en wat moet er in Nederland gebeuren om dit mogelijk te maken?

Daarna wordt ingegaan op de rol en kansen van de maakindustrie binnen de waterstoftransitie en het belang van een nationale waardeketen voor elektrolyser technologie. Het Dutch Elektrolyser initiatief presenteert haar doelstellingen en nodigt partijen uit om aan te sluiten.

Aan het woord komen:

Aanmelden