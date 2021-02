Op donderdag 25 februari organiseert het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst i.s.m. Data Value Center – Smart Industry de online Technology Update | Digitale Fabriek, waarin we u graag willen bijpraten over de laatste ontwikkelingen in het project Digitale Fabriek van de Toekomst.

Het project Digitale Fabriek van de Toekomst werkt met ondernemers in de maakindustrie aan een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd met datagedreven innovatie en technologie. Doel is een omgeving te realiseren waar bedrijven kunnen zien hoe zo’n fabriek werkt en hoe dit in het eigen bedrijf/situatie is te implementeren. Het project levert een open referentie-architectuur (blauwdruk) voor datadeling binnen en tussen bedrijven gevalideerd met diverse relevante industriële use cases.

Data Value Center – Smart Industry (DVC-SI) helpt ondernemingen meerwaarde te creëren en concurrerender te worden met data. Het ondersteunt ondernemers, beslissers en professionals met het optimaal inzetten van data voor het optimaliseren van processen, de ontwikkeling van nieuwe diensten en verdienmodellen, en het versterken van de daarvoor benodigde kennis en competenties.

Agenda (onder voorbehoud)

15:00 – 15:05 Opening Technology Update

Michel Weeda, Brainport Industries

15:05 – 15:15 Introductie fieldlab Digitale Fabriek

Laurens Meijering, Project Manager

15:15 – 15:40 Een raamwerk voor de Digitale Fabriek en Keten, hoe te beginnen?

Matthijs Punter, TNO

15:40 – 16:00 Data intelligence in steelmaking bridle rolls

John Deken, IJssel Technologie in gesprek met Matthijs Punter

16:00 – 16:15 Data factory set-up in food processing machinery

Marianne Faro, Itility in gesprek met Matthijs Punter

16:15 – 16:30 Hulp door het Data Value Center Smart Industry (DVC-SI), Q&A

Gerard Blom, DVC-SI