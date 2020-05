DeltaQ, opgericht in Brussel, betreedt de Nederlandse markt. Het technologiebedrijf heeft een SaaS-dienst (software as a service) ontwikkeld waarmee gebouwbeheersystemen predictive en real-time worden geoptimaliseerd. Dat kan een verhoogd gebouwcomfort, meer duurzaamheid en een flinke energiebesparing geven.

DeltaQ gebruikt machine learning om de bestaande gebouwsturing automatisch en real-time te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van het gebouw, de weersvoorspellingen, de (verwachte) bezetting, et cetera.

De operationele kosten dalen door het lager aantal interventies en de verminderde noodzaak tot handmatig ingrijpen. DeltaQ heeft het over een besparing van 10 tot 40 procent van de energiekosten.

DeltaQ ondersteunt een scala aan bestaande en nieuwe gebouwbeheersystemen en communicatieprotocollen en kan onder meer BNP Paribas, Sodexo en AON tot zijn klanten rekenen.