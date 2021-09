Technobis Group uit Alkmaar heeft voor haar internationale groei-ambities gekozen voor Rabobank als financier. Het bedrijf, gevestigd in de Boekelermeer, is ontwikkelaar van high tech oplossingen voor de medische en farmaceutische sector.

Technobis Group, bestaand uit de onderdelen Technobis High Tech Solutions en Technobis Crystallization Systems, ontwikkelt voor klanten wereldwijd oplossingen in de medische en farmaceutische sector. Daarnaast helpt het bedrijf lokale startups groeien door zijn kennis, expertise en netwerk open te stellen. Technobis wil internationaal verder groeien en koos daarvoor de Rabobank als financier, aldus persinformatie van het bedrijf.

Realisatie groei

CEO van Technobis John de Kok: “Wij zien goede verdere uitbreidingsmogelijkheden voor onze kristallisatietechnologie in het buitenland, bijvoorbeeld in Azië. Tijdens de gesprekken met Rabobank was er een klik, en ze geloofden in onze plannen. De bank heeft een wereldwijd netwerk dat ons kan helpen bij de realisatie van onze groei-ambitie.” CFO Coen Michielsen sluit daarop aan: “Het geloof van de bank in onze groeipotentie geeft energie en zorgt voor een frisse, nieuwe samenwerking. Rabobank heeft naast een internationaal ook een sterk ontwikkeld lokaal netwerk, dus we verwachten dat we daar ook zeker wederzijds de vruchten van zullen plukken voor onze groeiplannen met startups.”

Maatschappelijke rol

Technobis koos onder andere voor Rabobank vanwege de maatschappelijke rol die de bank vervult en het feit dat de bank haar netwerk en kennis inzet ten bate van het grotere geheel.

Rabobank-accountmanager Arnoud Schoorl: “Ik ken als sectorbankier Industrie de uitdagingen die Technobis tegenkomt als geen ander. Vanaf het eerste gesprek ben ik ervoor gegaan om Technobis de bancaire ruimte te geven om verder te groeien.”