Om snel en met focus te kunnen groeien gaan de fotonica activiteiten van Technobis Group vanaf 1 januari 2021 zelfstandig verder onder de naam PhotonFirst. Daan Kersten zal PhotonFirst gaan leiden als haar eerste CEO. Zoals hij al aankondigde bij zijn aantreden drie maanden geleden, zijn de groeiambities voor deze fotonica activiteiten groot, zowel in aanbod en omvang als geografisch. Vanuit de sterke positie die in de afgelopen 15 jaar is opgebouwd in zogenaamde fotonische interrogator systemen, zal PhotonFirst haar aanbod uitbreiden naar optische sensoren en applicatieontwikkeling. Hiermee kan het bedrijf complete meet-oplossingen gaan bieden aan haar klanten verspreid over de wereld. De focus zal blijven liggen op veeleisende eindmarkten als lucht- en ruimtevaart, medisch, mobiliteit en high-tech systemen, waar innovatie de sleutel vormt tot een leidende positie.

Pionier met 15 jaar ervaring kiest voor verbreding aanbod en opent nieuwe vestiging

“Met deze nieuwe naam en juridische splitsing van de Technobis Group schudden we onze bescheidenheid af en gaan we zorgen dat iedereen weet waar ze moeten zijn voor de meest geavanceerde geïntegreerde fotonische meetsystemen. Onze nieuwe slogan ‘We measure the world’ refereert aan onze focus op de eindeloze mogelijkheden die onze oplossingen enerzijds bieden voor het meten van rek, druk, temperatuur en vormveranderingen, anderzijds genereren ze data om de prestaties te verbeteren van kritische systeemfuncties. Zo kunnen we bijvoorbeeld de temperatuur meten in de batterijen van elektrische auto’s of oververhitting detecteren in vliegtuigen. Onze systemen worden ook gebruikt voor het monitoren van vervorming in grote bouwwerken als wolkenkrabbers en bruggen maar ook kleine veranderingen in de naalden waarmee medische biopten worden afgenomen van patiënten in ziekenhuizen. En dan te bedenken dat onze technologie zich pas in de kinderschoenen bevindt.” Aldus Daan Kersten, CEO van PhotonFirst.

Naast een nieuwe bedrijfsnaam, wordt er ook een nieuwe juridische holding opgezet met als vestigingsplaats het nieuwe kantoor op de Eindhovense High Tech Campus. HTC vormt de thuisbasis van 220 andere high-tech bedrijven en is tevens het centrum van het Nederlandse fotonica ecosysteem. Het hoofdkantoor van PhotonFirst blijft in Alkmaar waar zowel de onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten als de productie en verpakking van de PICs (photonic integrated circuit) plaatsvindt.

About Technobis (until December 31, 2020)

Technobis Group consists of three business units. Technobis System Supplier (TSS) is specialized in carrying out complete product development projects, going from an idea to a successful turn-key product, prototype or series product for medical, life-science and high-tech industries. Technobis Crystallization Systems (TCS) is a leading technology provider for solid-state research, process development and formulation. Integrated Photonic Sensing (IPS) is specialized in the research, development, engineering and production of Integrated Photonic Sensing modules and systems. The company develops and supplies fibre optic sensing systems and applications based on its proprietary integrated photonics technology. In addition IPS is a solution provider for PIC (Photonic Integrated Circuits) evaluation & packaging by supplying dedicated and mid-range volume packaging services. For further information about Technobis Group please visit

About PhotonFirst (starting January 1st, 2021)

Since 2006, we are unlocking the power of the photon to measure temperature, strain, pressure and shape. It is our ambition to become the global innovation leader in integrated photonics sensing and OEM’s partner of choice for advanced applications. We support our customers to develop new or improved (better, faster, cheaper, more efficient) photonics sensing solutions and have everything needed in-house to industrialize, produce, scale, certify, supply and service these subsequently. Our front-row position in validation of new technology is ensured through an ambitious research and innovation agenda and partnerships with leading institutes. We measure the world.