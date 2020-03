TechniShow en ESEF Maakindustrie verplaatst naar september wegens vele annuleringen

TechniShow en ESEF Maakindustrie 2020, de grootste zakelijke beurs-combinatie van de Benelux, worden verplaatst naar 1 t/m 4 september 2020. De organisatie van het tweejaarlijkse evenement in de Utrechtse Jaarbeurs had te maken met annuleringen vanwege Covid-19 en heeft besloten het evenement uit te stellen.

Vanwege het coronavirus is de afgelopen dagen intensief overleg geweest tussen de organiserende partners van de TechniShow, FPT-Vimag en Jaarbeurs over de komende editie, die zou plaats hebben van 17 tot en met 20 maart 2020. Voor ESEF Maakindustrie is eveneens overleg geweest met meerdere partijen, zo laat de beursorganisatie weten.

Een toenemend aantal exposanten heeft laten weten vanwege het coronavirus niet aan de TechniShow of ESEF Maakindustrie te kunnen deelnemen omdat zij deel uit maken van een internationale organisatie of vanuit individuele overwegingen. De organiserende partijen hebben hierover veelvuldig contact gehad met de stakeholders. Vastgesteld is dat vanwege de annuleringen zowel de TechniShow als ESEF Maakindustrie de komende edities in maart geen volwaardig concept kon bieden. Daarom is, na zorgvuldige afweging, besloten dat de komende edities van de TechniShow en ESEF Maakindustrie worden verplaatst. De nieuwe datum is bepaald op dinsdag 1 t/m vrijdag 4 september 2020 in Jaarbeurs Utrecht.

Voor Jaarbeurs zijn de richtlijnen van de overheid en het RIVM over het houden van evenementen overigens leidend, meldt de organisatie. Van geval tot geval wordt echter bekeken of er aanleiding en mogelijkheid bestaat een beurs of evenement eventueel te verplaatsen.