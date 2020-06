TechniShow en ESEF naar maart 2022 – twee opties financiële afhandeling

De TechniShow en ESEF Maakindustrie 2020 wordt verplaatst naar maart 2022 (exacte datum volgt later). Momenteel is de markt erg onzeker. De september 2020 editie van de TechniShow is daarmee ook onder druk komen te staan. Veel exposanten van de TechniShow en ESEF Maakindustrie hebben aangegeven het laten doorgaan van de TechniShow 2020 en ESEF Maakindustrie in september van dit jaar – in het licht van de huidige omstandigheden – niet wenselijk te vinden. Met de kennis van nu is het nog niet duidelijk of de richtlijnen van de overheid de organisatie na 1 september a.s. de ruimte geven om een groot event te organiseren. Voor de financiële afhandeling kunnen exposanten kiezen uit twee opties.

Omdat een dergelijk event ook een lange voorbereidingstijd nodig heeft, is dit besluit nu genomen, aldus de organisatie van de beurzen, branchevereniging FPT-VIMAG en de Jaarbeurs Utrecht. ‘Wij menen dat met een verplaatsing recht wordt gedaan aan de belangen van alle stakeholders en dat in 2022 onder betere omstandigheden een goede beurs kan worden georganiseerd’, zo stelt Floris de Zwart, brandowner Maakindustrie van de Jaarbeurs in een mail aan betrokkenen.

Er is positief gereageerd op het verplaatsen van TechniShow naar 2022. Zo schrijft Eddie Mennen, managing director bij Yaskawa op LinkedIn: “Enige juiste beslissing die mogelijk was”. Werner Oostendorp (Nedap Retail) valt hem bij door te melden dat het een goede beslissing is. Ook managing director DMG Mori Nederland John Kooning, Richard Leise (Bendertechniek) en Ben Heikoop (Astes4) geven aan de keuze een juiste te vinden.

Twee opties

Voor de financiële afhandeling kunnen exposanten kiezen uit twee opties. De eerste is de zogenoemde cashback-optie. Driekwart van het factuurbedrag van de getekende order aan de editie 2020 wordt terugbetaald. Een kwart van het bedrag is de exposant kwijt. Een tweede optie is het verplaatsen van de order. De exposant krijgt op de nieuwe data in 2022 dezelfde of vergelijkbare plek zoals is afgenomen voor de 2020 editie. Het bestaande deelnamecontract blijft van kracht, ondanks de verplaatsing.