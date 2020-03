De coronacrisis legt een enorme druk op de zorg en het zorgpersoneel. Er dreigt ook nog eens een tekort aan medische hulpmiddelen en apparatuur. Het TechMed Centre van de Universiteit Twente start diverse initiatieven om de zorgsector te ondersteunen bij de aanpak van deze crisis. Van het snel bijscholen tot medici tot het ontwikkelen van nieuwe oplossingen voor beademing.

Zakelijk directeur Remke Burie: “We willen zo goed mogelijk inspringen op de actuele vragen die de zorg ons stelt. Dat begint bij mensen. Medische professionals, zoals arts-assistenten en ook specialisten die urgente bijscholing nodig hebben om ingezet te worden in de frontlinie van de corona-zorg, kunnen bij TechMed terecht. Het centrum is daarvoor de mogelijkheden aan het opschalen en zet al het simulatieonderwijs in dat het in huis heeft. Teams van wetenschappers en studenten werken aan alternatieve technieken die snel zijn te realiseren. Het meest in het oog springende project gaat over een techniek om meerdere patiënten op een verantwoorde manier gebruik te laten maken van één beademingsmachine. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk bestaande hulpmiddelen, op een slimme manier gecombineerd om snel te kunnen opschalen. In dit project werkt TechMed nauw samen met het Radboudumc, Amsterdam UMC en het Medisch Spectrum Twente.

Ook werkt TechMed aan de mogelijkheden van artifical intelligence om het verdere verloop van de ziekte te kunnen voorspellen. En de onderzoekers hebben veel ervaring met het plannen van schaarse capaciteit van bijvoorbeeld intensive care units.

Samenwerking

TechMed-directeur Remke Burie doet een nadrukkelijke oproep om kennis te delen en te samenwerken: “We zoeken contact met partners in de regio en daarbuiten, zoals ook hightechbedrijven, om de plannen versneld te kunnen uitvoeren. Want als iets nu geboden is, dan is het snelheid.” TechMed werkt al samen met onder meer ROAZ (netwerk voor acute zorg), veel ziekenhuizen en de betrokken ministeries.

In het Technical Medical Centre is het onderzoek en onderzoek op het gebied van technologie in de gezondheidszorg geconcentreerd. TechMed werkt ook aan nieuwe business op dit gebied.

Idee om samen te werken met het initiatief van de Masterstudenten TU Delft, zij starten initiatief om beademingsapparatuur te ontwikkelen.