Afgelopen vrijdag tekenden Teboza en Martens Asperges de koopovereenkomst voor de aanschaf van Sparter, de selectieve asperge-oogstrobot van Cerescon. Hiermee is de start van de robotisering in de arbeidsintensieve aspergeteelt gemaakt. ‘’Wij zijn enorm blij dat er vanuit de markt vertrouwen is in onze machine. Het is geweldig dat zowel Teboza als Martens, beiden behorend tot de grootste aspergetelers van Nederland, als eersten de kans hebben gegrepen om in de aspergesector voorop te lopen met deze innovatie’’, aldus Thérèse van Vinken – CMO/CFO Cerescon.

“Het maakt ons trots om de stap van handoogst naar gerobotiseerde selectieve oogst mogelijk te kunnen maken door de komst van Sparter. De behoefte aan automatisering is door de coronacrisis alleen nog maar vergroot. Het vinden van geschikt en voldoende personeel om asperges te steken bleek voor veel aspergetelers afgelopen seizoen een nog grotere uitdaging dan voorheen.”

Ron Martens van Martens Asperges: “Het is een bedrijfseconomische beslissing: we maken ons klaar voor de toekomst nu handoogsters steeds moeilijker te krijgen zijn. Bovendien kan de kwaliteit omhoog dus voor ons is dit dubbel interessant”.

Rendabel telen in Nederland

Rik Kursten en Will Teeuwen van Teboza: ‘’Als UserGroup lid zijn wij al jarenlang nauw betrokken bij de ontwikkeling van Sparter. Wij zien robotisering in de aspergeoogst als een uitgelezen kans om op een verantwoorde en duurzame wijze asperges te kunnen blijven telen in Nederland.”

Zes Sparters het veld op



In totaal zullen er in aspergeseizoen 2021 zes Sparters in Nederland en Duitsland het veld op gaan. In de jaren daarna wil Cerescon de productie geleidelijk opschalen om zo in vijf jaar tijd 150 machines per jaar commercieel te produceren. Voor de productie zijn samenwerkingen aangegaan met grote partijen uit de Brainport maakindustrie. Ook voor de service gaat Cerescon met gerenommeerde partijen in zee. Recentelijk is Denick Murraij aangetrokken als CEO; zijn specialisme ligt mede op het vlak van productie- en service opzet. Met deze ontwikkeling maakt Cerescon de volgende stap naar professionalisering en laat de startup fase voorgoed achter zich.