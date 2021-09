Door zuinig om te gaan met energie kan Stella Vita op een zonnige dag wel 730 km rijden.

Studententeam Team Solar van de TU Eindhoven heeft zijn rijdende huis op zonne-energie gepresenteerd. De Stella Vita wekt genoeg zonne-energie op om van te leven en te rijden. Hiermee zet het studententeam een volgende stap naar een duurzame toekomst. Op 19 september gaat het zonnehuis op wielen voor het eerst de weg op en start een reis van 3000 kilometer naar het zuidelijkste puntje van Spanje.

Stella Vita is een huis op wielen. Het nieuwe concept van Team Solar gaat daarmee verder dan een camper: door de zonnepanelen op het dak kan het voertuig namelijk in zijn eigen energie voorizen. Het is daardoor niet afhankelijk van laadpalen. Stella Vita wekt genoeg zonne-energie op om te rijden, douchen, tv te kijken, je laptop op te laden en koffie te zetten.

Het voertuig heeft een dak dat omhoog schuift als je stilstaat. Hierdoor kan je makkelijk binnen staan om te koken, slapen of werken. Daarnaast klappen er ook extra zonnepanelen naar buiten als het dak omhoog gaat, waardoor het zonneoppervlak verdubbelt tot wel 17,5 vierkante meter. Voor dagelijks gebruik is een comfortabel interieur ontworpen dat zo licht en efficiënt mogelijk is. Door zuinig om te gaan met energie kan Stella Vita op een zonnige dag wel 730 km rijden.

Een zaal vol jonge studenten

De eersten die het voertuig te zien kregen, was een zaal vol jonge studenten. Dat is met een reden. “Zij zijn namelijk de toekomst, de volgende generatie en kunnen de transitie naar een duurzamere toekomst bemoedigen en versnellen”, zegt Kjell Revenberg, teammanager van Solar Team Eindhoven. “Om deze transitie te versnellen gaan wij tijdens onze reis zoveel mogelijk mensen in Europa inspireren voor de duurzame toekomst.”

De studenten reizen met Stella Vita in een maand tijd van Eindhoven naar het zuidelijkste puntje van Spanje op energie van de zon. Samen met hun partners, waaronder hoofdsponsor Coolblue, gaan de studenten de toekomst van duurzaam reizen laten zien.