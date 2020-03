tbp in de versnelling voor beademingsapparatuur

Sinds de Corona-uitbraak in Nederland levert tbp electronics in versneld tempo cruciale onderdelen aan opdrachtgevers in de medische sector. Dit geldt onder meer voor de beademingsmodules van Demcon macawi respiratory systems voor ziekenhuizen.

Deze opdrachtgever kent momenteel een tienvoudige orderintake voor de levensreddende beademingsapparatuur die zij maken. Demcon en tbp werken al vele jaren samen, waarbij tbp de productie en levering van printed circuit board assemblies (pcba’s) voor haar rekening neemt. De verwachting is dat nieuwe aanvragen voor deze specifieke pcba’s volgen gezien de enorme vraag naar beademingsapparatuur.

supply chain management

Van groot belang is de levering van de benodigde kwaliteitscomponenten, tbp electronics vertrouwt daarbij op haar toeleveranciers en hun tijdelijke leveringen. Op die manier kunnen ook zij bijdragen aan het leveren van grote aantallen medische apparatuur – zoals de benoemde beademingsmodules – waaraan de ziekenhuizen nu zo dringend behoefte hebben.

bijdrage

Op deze wijze probeert tbp electronics de mensen in de zorg en verpleging te ondersteunen in hun missie om levens van Corona-patiënten te redden.